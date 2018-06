Sesizarea CCR catre Comisia de la Venetia primeste sustinere de la membri ai PSD si ALDE, inclusiv de la Tudorel Toader

Ziare.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, desi de regula rezervat in declaratii, a declarat marti, pentru agentia Mediafax, ca atacurile la adresa Curtii Constitutionale sunt inadmisibile intr-un stat de drept."Astfel de atacuri, la adresa CCR, sunt absolut inadmisibile intr-un stat de drept", a afirmat Tudorel Toader.Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a afirmat, si el, ca reactiile care pun sub semnul indoielii deciziile Curtii inseamna contestarea democratiei."Atacurile la adresa Curtii Constitutionale sunt lucruri grave, nu confuzia care se incearca a fi creata, si anume ca legile justitiei sau decizia CCR ar afecta independenta procurorilor. (...)Cand exista declaratii care pun sub semnul indoielii deciziile CCR, cand sunt apeluri si incitari la nerespectarea deciziilor Curtii, indiferent de unde vin, din partea unor autoritati sau a Opozitiei, aceste lucruri capata o forma care tine de contestarea democratiei si a regulilor statului de drept. Asa cum nu se intampla in nicio tara europeana si democratica", a declarat Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, pentru Mediafax.Seful Comisiei pentru legile justitiei, Florin Iordache, a avut acelasi mesaj comun: sesizarea CCR catre Consiliului Europei si alte organisme europene e fara precedent si arata ca atacurile la adresa Curtii sunt nelegitime."Atacurile din partea actorilor politici, ma refer aici la partide, presedinte de a desimina increderea in institutia fundamentala care se numeste Curtea Constitutionala sunt nelegitime. In acelasi timp, Comisia de la Venetia a spus foarte clar ca atacurile la adresa unei Curti Constitutionale, de asemenea, sunt anormale pentru ca slabesc independenta justitiei dintr-o tara", a spus Iordache, pentru Mediafax.Aceeasi sintagma "fara precedent" este folosita si se senatorul PSD Serban Nicolae."Este o situatie fara precedent, fara indoiala. Din pacate, fara precedent este si atacul concertat al unor persoane cu functii publice care pun sub semnul indoielii si decizia CCR si functionarea CCR. Din pacate, lucrurile nu arata foarte bine, pentru ca o tara care are asemenea probleme, incepand de la presedintele Romaniei si terminand cu parlamentarii si cu liderii de partid, nu poate sa pretinda pretentii de tara europeana membra a UE si a NATO", a spus marti seara, pentru Mediafax, si senatorul PSD, Serban Nicolae.Acesta a catalogat drept halucinanta reactie presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca va analiza decizia Curtii Constitutionale cu privire la conflictul juridic intre Ministerul Justitiei si Presedintie, in sensul obligatiei revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Curtea Constitutionala a decis marti sa sesizeze Comisia de la Venetia , Secretarul General al Consiliului Europei si Presedintele Conferintei Curtilor Constitutionale Europene in legatura cu atacurile impotriva CCR, dupa decizia care o vizeaza pe Kovesi.