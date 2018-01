Sesizarile la legile privind Statutul magistratilor si organizarea CSM, pe masa CCR

Ziare.

In 23 ianuarie, CCR a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca Asadar, pe ordinea de zi a CCR se afla in pronuntare dosarul privind obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, formulata de ICCJ, dosarul privind obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, formulata de 56 de deputati PNL si dosarul privind obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, obiectie formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.De asemenea, CCR ar urma sa se pronunte asupra obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, formulata de 52 deputati PNL."Dosarele care vizeaza statutul magistratilor si organizarea CSM le-am amanat pe 30 ianuarie", anunta, in 23 ianuarie, presedintele CCR, Valer Dorneanu.Curtea Constitutionala a admis atunci obiectia de neconstitutionalitate formulata de 29 de senatori PNL, respectiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie si a constatat ca dispozitiile art.I pct.2, 4, 29 si 61 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara sunt neconstitutionale."Decizia consta in respingerea obiectiilor de neconstitutionalitate extrinseci, care vizau constituirea comisiei parlamentare si modul de luare in dezbatere a acelor amendamente care proveneau de la Consiliul Legislativ si de la organizatii profesionale, spunand ca acele amendamente sunt insusite de comisie si Parlament. Am admis patru puncte din textele concrete pe care le-au criticat autorii sesizarilor noastre", a explicat presedintele CCR, Valer DorneanuTotodata, CCR a decis ca infiintarea sectiei pentru anchetarea procurorilor si judecatorilor este constitutionala.In 29 decembrie 2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a sesizat Curtea Constitutionala, considerand ca opt articole din Constitutie sunt incalcate prin modificarile adoptate de Parlament la legea privind organizarea instantelor si parchetelor si legea privind organizarea si functionarea CSM.