Stelian Ion (USR), despre decizia CCR pe protocoale: Nu invalideaza toate hotararile deja pronuntate, cum si-ar fi dorit puterea actuala

Declaratia vine in contextul in care pe surse au aparut informatii conform carora CCR a admis sesizarea lui Florin Iordache pe conflictul Parlament-Ministerul Public privind protocoalele cu SRI , in totalalitate pe protocolul din 2009 si doar partial pe cel din 2016.Minuta sedintei inca nu este publica, iar efectele deciziei asupra dosarelor judecate sau aflate pe rol vor fi cunoscute in integralitate abia dupa publicarea motivarii deciziei de azi a CCR.Din informatiile aparute pe surse pana acum, Stelian Ion a tras concluzia ca hotararea nu se aplica dosarelor deja finalizate cu hotarari judecatoresti.", a subliniat el.. Tragand linie, o sa citim cu atentie motivarea si vom vedea consecintele pe viitor, vom vedea care sunt efectele.Dar cu siguranta aceasta decizie, acceptand ca a fost admisa partial sesizarea lui Dragnea (pentru ca a fost facuta de Liviu Dragnea, folosindu-se de Florin Iordache), eu nu cred ca au ajuns acolo unde si-ar fi dorit cei din puterea actuala, adica sa se desfiinteze toate dosarele", a subliniat inca o data Stelian Ion.Intrebat de un jurnalist ce crede legat de "culpa Parlamentului" despre care se vorbeste in decizia de azi a CCR, deputatul PSD Stelian Ion a recunoscut ca sunt necesare mai multe schimbari."Cu siguranta! Dl Adrian Tutuianu (PSD - n.red.), presedintele Comisiei de Control SRI in acel moment, spunea foarte clar casi e foarte posibil sa aiba dreptate.Dar, vazand decizia CCR si faptul ca au trecut ani de zile si nimeni din acele comisii nu a atras atentia si nu a gasit nimic in neregula, e o concluzie logica aceea ca aceste comisii nu au vazut ceea ce trebuiau sa vada si nu si-au facut treaba. Trebuie sa existe niste schimbari si cu privire la aceste comisii. Colegul meu, Lucian Stanciu Viziteu, chiar spunea ca se cauta acolo unde nu ar trebui sa se caute", a mai declarat Stelian Ion.