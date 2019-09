Toni Grebla, dupa ce a pledat la CCR impotriva lui Iohannis: Presedintele n-ar trebui sa blocheze lucrurile artificial

Ziare.

Declaratiile au fost facute in contextul in care CCR a discutat in sedinta de miercuri despre disputa Dancila-Iohannis privind numirea ministrilor interimari , iar Toni Grebla, secretarul general al Guvernului, a fost cel care a sustinut pozitia Executivului in fata CCR."Trebuie luate in calcul prevederile constitutionale, care instituie functiile de ministru interimar pe 45 de zile tocmai pentru ca, in acest interval, partidele politice, aliantele sa se contureze tocmai pentru a putea veni in fata Parlamentului cu acea echipa guvernamentala care sa aiba sustinerea unei majoritati.- pentru ca, intr-un interval de pana la 45 de zile, prin negocieri intre partidele politice, inclusiv prin aportul de mediator al presedintelui Romaniei, era exemplul clasic in care trebuia sa fi chemat partidele politice la consultari, sa faca consultari adevarate, pentru a putea sa fie degajata o majoritate parlamentara care sa asigure sprijinul necesar unei bune functionari a guvernarii", a spus Grebla, la finalul sedintei CCR privind sesizarea referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre prim-ministru si presedintele Romaniei.Secretarul general al Guvernului a afirmat ca, probabil, actiunile sefului statului au fost determinate si de apropierea declansarii campaniei electorale pentru alegerile din noiembrie."Odata ce se contureaza cel putin un blocaj institutional, presedintele, in orice imprejurare, si oricare presedinte poate sa foloseasca aceasta prerogativa constitutionala de a incerca sa deblocheze lucrurile si nu de a le bloca, artificial, asa cum face acum, probabil, si din cauza faptului ca ne apropiem de inceputul oficial al campaniei", a sustinut Grebla.Potrivit acestuia, Constitutia trebuie interpretata in sensul in care sa produca consecinte juridice,"Din acest motiv, Curtea Constitutionala (...) va constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul presedintelui de a numi cel putin din ministrii interimari, iar prin acea decizie in mod sigur, unui blocaj guvernamental care este mult mai amplu, mult mai dur, mult mai greu de suportat decat ceea ce am facut noi prin desemnarea unui ordonator principal de credit.Ministerele au mult mai multe atributii si, daca ma refer la Ministerul de Interne, care este fara titular in prezent, Ministerul de Interne printre altele este pionul principal in organizarea alegerilor", a completat Toni Grebla.