Trei din noua judecatori CCR nu au fost de acord cu decizia, iar alti doi au opinie concurenta, in care afirma ca esenta conflictului a fost intre CSM si Ministerul Justitiei

"Opinia concurenta semnata de doi judecatori este in fapt o opinie separata

conflictul a fost generat de disfunctiile preexistente in cadrul raporturilor dintre CSM - sectia de procurori si ministrul justitiei

Alaturi de motivarea asumata de CCR si de textele celor trei opinii separate , ale judecatorilor Livia Stanciu, Daniel Moral si Stefan Minea, textul publicat de Curte mai contine o opinie concurenta a judecatorilor constitutionali Marian Enache si Simona-Maya Teodoroiu.Daca e clar ca opiniile separate contrazic decizia majoritatii din CCR, opinia concurenta este cea care, in teorie, e de acord solutia, dar din alte motive decat cele ale majoritatii.Cu toate acestea, in cazul de fata, opinia concurenta constata mai degraba un alt conflict, intre CSM si Ministerul Justitiei, decat cel incriminat de sesizarea facuta de guvern.Astfel, judecatorii Marian Enache si Simona-Maya Teodoroiu arata ca in procedura de numire a procurorilor in functii de conducere si de revocare a acestora este necesara o colaborarea loiala intre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) - sectia de procurori si ministrul justitiei.in sensul ca se constata existenta unui conflict, dar partile par a fi ministrul si sectia de procurori a CSM + lipseste orice referire la punctul 2 din decizia majoritara".Esenta conflictului juridic de natura constitutionala si-a avut originea in divergente intre CSM, sectia Procurori si Ministerul Justitiei si a premers conduitei functionale a Presedintelui Romaniei, determinand ulterior optiunea acestuia, spun cei doi judecatori.Practic,, spun judecatorii Marian Enache si Simona-Maya Teodoroiu.Asadar, decizia atat de importanta a CCR, care afecteaza atat statutul procurorilor, cat si atributele presedintelui, a fost, in care conflictul e mai degraba intre CSM si MJ, decat intre MJ si Presedintie.Majoritatea ferma pare, asadar, redusa la patru judecatori constitutionali, dintre care unul cu madatul depasit: Valer Dorneanu, presedinte al Curtii, Mona Pivniceru, Petre Lazaroiu, despre care si presedintele Iohannis a atras atentia ca functioneaza cu mandat depasit , si Attila Varga.