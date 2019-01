Un deputat USR critica dur decizia CCR: Serveste interesele infractorilor precum Liviu Dragnea si Nutu Camataru

"CCR, scut pentru politicienii penali"

"Decizia Curtii Constitutionale rastoarna intreaga arhitectura a sistemului judiciar din Romania, deoarece Curtea s-a transformat singura intr-o supra-instanta juridica, care anuleaza decizii definitive ale Curtii de Apel Bucuresti", explica liderul USR, Lucian Stanciu Viziteu, intr-un comunicat de presa transmis miercuriDeputatul USR sustine ca decizia CCR arunca in aer munca de ani de zile a procurorilor, judecatorilor si lucratorilor din Serviciul Roman de Informatii care au pus in aplicare mandate de ascultare sau care au colaborat la dosare de coruptie."Decizia Curtii prin care coruptia a fost eliminata de pe lista amenintarilor la adresa securitatii nationale reprezinta un sprijin direct pentru zeci de persoane condamnate definitiv pentru coruptie sau care au procese in derulare. Prin aceasta decizie, penalii din PSD au obtinut doua victorii.In primul rand, afecteaza in mod direct procesele in derulare.In al doilea rand, se vor folosi de aceasta decizie pentru a justifica amnistia si gratierea faptelor de coruptie, fiind vizata direct condamnarea lui Dragnea in dosarul Referendumul", explica parlamentarul."De altfel, chiar si decizia asupra protocolului din 2016 despre care stim ca nu a fost pus niciodata in aplicare demonstreaza caracterul politic si nicidecum juridic al deciziei Curtii.Este evident ca decizia va fi folosita de ministrul Toader pentru a continua asaltul la procurorul general al Romaniei", mai spune reprezentantul USR."In concluzie, decizia de astazi arunca in aer lupta impotriva coruptiei in Romania si ne arata inca o data ca majoritatea din Curtea Constitutionala actioneaza ca un scut pentru politicienii penali care i-au nominalizat in acele functii", mai spune Viziteu.Amintim ca CCR a admis azi conflictul pe protocoalele cu SRI, insa a stabilit ca parchetele si instantele vor stabili, de la caz la caz, daca probele sunt eliminate din dosare Deja Codrin Stefanescu a laudat decizia CCR si a cerut o ordonanta de urgenta pentru condamnatii definitiv. I.S.