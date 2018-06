Un profesor de la Drept a gasit "o grava si evidenta eroare" in minuta deciziei CCR in cazul Kovesi. Cum poate fi remediata

Articolele din lege

Profesorul universitar Marieta Avram a analizat decizia CCR si atrage atentia asupra termenului de "general obligatorie"."Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi. Definitiva si", este citatul din minuta CCR.Potrivit Marietei Avram, aceasta constituie "o grava si evidenta eroare, care incalca art. 147 alin. (4) din Constitutie si art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.""Desigur, este de dorit ca insasi Curtea Constitutionala sa se sesizeze din oficiu si sa dispuna indreptarea acestei grave si evidente erori din Decizia nr. 358/2018, sau, la sesizarea partii interesate, sa lamureasca dispozitivul deciziei, in sensul ca decizia nu poate sa fie", este concluzia acesteia.Marieta Avram este avocat si profesor universitar la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti Potrivit CV-ului, ea a ocupat anterior functia de judecator, director in Ministerul Justitiei si redactor sef la revista Curierul judiciar.Analiza a fost facuta pe portalul juridice.ro, in articolul: Errare humanum est sed perseverare diabolicum... Despre eroarea Curtii Constitutionale in Decizia nr. 358/2018 si cum ar putea fi indreptata. Doar deciziile date de CCR asupra neconstitutionalitatii unor acte normative sunt "general obligatorii", iar nu toate deciziile/actele pe care Curtea Constitutionala le da in exercitarea atributiilor, care sunt mai multe, asa cum ar fi "conflictele juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice, la cererea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii."Marieta Avram a analizat prevederile Legii nr. 47/1992 si atrage atentia asupra acestor nuante."Decizia prin care se constata neconstitutionalitateaunei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare este definitiva si obligatorie.""Decizia prin care se solutioneaza conflictul juridic de natura constitutionala este definitiva si se comunica autorului sesizarii, precum si partilor aflate in conflict, inainte de publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.""Deosebirea de reglementare se impune cu puterea evidentei. In mod clar, expres si neechivoc, textul este lipsit de sintagmasau", arata Marieta Avram.Profesorul universitar isi continua expunerea cu citate din Costitutie si legi si arata ca decizia CCR din acest caz nu este nici "obligatorie", pentru ca nici Constitutia si nici art. 36 din Legea nr. 47/1992 nu-i confera o asemenea forta, asa cum, in mod eronat, se retine in decizie.Practic,Marieta Avram arata ca CCR ar trebui sa fie cea dintai preocupata de indreptarea acestei erori. "Aceasta eroare trebuie sa fie indreptata pentru ca(intrinsec - care constituie partea launtrica - n.red.) deschide ode natura sa genereze noi conflicte juridice", arata aceasta.Potrivit Codului de Procedura Civila, eroarea s-ar putea indrepta din oficiu ori la cerere. Daca s-ar pleca de la o "eroare de redactare", atunci CCR ar trebui sa se autosesizeze.Astfel, CCR s-ar putea sesiza din oficiu si sa dispuna "indreptarea acestei grave si evidente erori din Decizia nr. 358/2018", sau, la sesizarea partii interesate, sa lamureasca dispozitivul deciziei, in sensul ca nu poate sa fie "general obligatorie"."Curtea Constitutionala ar putea si ar trebui chiar sa se autosesizeze si sa dea o hotarare care sa constate aceasta eroare si sa elimine din dispozitiv sintagma", arata aceasta."Daca s-ar considera ca nu a fost o, partea interesata poate sesiza Curtea Constitutionala cu o cerere intemeiata pe dispozitiile art. 443 din Codul de Procedura Civila, coroborate cu art. 14 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,pentru a se lamuri aceasta chestiune: ce inseamna ca Presedintele Romanieiemita decretul, pe de o parte, in raport cu mentiunea ca decizia este, pe de alta parte, si in raport cu dispozitiile art. 36 din Legea nr. 47/1992 si ale art. 147 alin. (4), din care rezulta ca o asemenea decizie este definitiva, dar nu si obligatorie?", conchide Marieta Avram.I.S.