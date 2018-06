Valer Dorneanu califica drept amuzante criticile care i se aduc judecatorului CCR Lazaroiu, al carui mandat e depasit

Ziare.

com

De altfel, Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie i-a transmis Curtii Constitutionale o scrisoare deschisa prin care ii solicita vacantarea postului de judecator in cazul lui Petre Lazaroiu , de vreme ce aceasta si-a depasit mandatul.Ce spune acum presedintele CCR, intr-un comunicat transmis marti seara: "Domnia sa a fost numit de Presedintele Romaniei (atunci, domnul Traian Basescu), in temeiul art.142 alin. (3) din Constitutie si al art.68 alin. (3) din Legea nr.47/1992, pe o perioada de 9 ani, care expira in anul 2019. Anterior, domnul Petre Lazaroiu a mai exercitat aceasta functie in perioada 16.09.2008 - 8.06.2010, pe un rest de mandat al fostului judecator Petre Ninosu, care decedase. Prevederile art.68 alin. (3) la care ne-am referit stabilesc ca, in cazul in care perioada pentru care a fost numit noul judecator este mai mica de 3 ani (cum este cazul in speta), acesta va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constitutionale, pentru un mandat complet de 9 ani. Acest text este in vigoare si se bucura in continuare de prezumtia de constitutionalitate.O prezumtiva (dar nerealista) schimbare a statutului sau n-ar putea avea consecinte decat pe viitor si n-ar afecta deciziile pronuntate anterior de Curte. De altfel,Valer Dorneanu acuza o campanie de denigrare a lui Petre Lazaroiu, pentru a delegitima decizia CCR in cazul Kovesi."Cu privire la invocarea, cu scopul delegitimarii mandatului domnului judecator Petre Lazaroiu, a Deciziei Curtii Constitutionale nr.136 din 20 martie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.383 din 04.05.2018, mentionez ca aceasta priveste o lege de modificare si completare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, nepromulgata si declarata neconstitutionala si care, in prezent, se afla in procedura parlamentara de reexaminare. In plus, aceasta se refera la alte circumstante decat cele specifice mandatului domnului judecator Petre Lazaroiu", spune presedintele Curtii, intr-un comunicat asumat in nume propriu.Unul dintre cei care au semnalat critic situatia judecatorului Lazaroiu a fost chiar presedintele Klaus Iohannis: "Da, consider ca e o problema. Nu este una deloc simpla. Intr-adevar, toata lumea se asteapta ca primul actor care sa respecte Constitutia sa fie Curtea Constitutionala a Romaniei si aflam, in ultima vreme, ca au aparut indoieli, au aparut semne de intrebare privind CCR.Stim printr-o decizie a Curtii care declara ca un mandat nu poate depasi 9 ani, dar in fapt este un judecator care se afla de 10 ani acolo", a afirmat seful statului.Valer Dorneanu clarifica si criticile care i s-au adus lui, prin aceea ca ar avea un ginere cu "probleme penale"."Mentionez ca fiica mea este casatorita de 25 de ani, dar nici eu, nici ea nu stiam ca sotul ei este general la Interne, fiind convinsi amandoi ca ginerele meu este inginer tipograf. Stimati "scriitori", nici eu si nici fiica mea nu-l cunoastem pe domnul general", a scris presedintele CCR in comunicat.