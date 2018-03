Valer Dorneanu insista, in ciuda reactiilor: CCR nu mai doreste sa fie implicata in MCV

Anuntul socant al CCR

Curtea Constitutionala isi declara iesirea din Europa. Augustin Zegrean: "Sunt uluit. CCR face stanga-mprejur"

Precedent periculos

Ziare.

com

"Am vazut si eu reactii care pornesc de la neretinerea exacta a discutiilor pe care le-am avut cu Comisia MCV-ului. Noi am plecat de la premiza ca in privinta intalnirilor anterioare pe care le-am avut au fost benefice si pentru noi si pentru ei, dar avand in vedere ca, in continuare, discutiile se poarta potrivit obiectivelor strategice propuse de ei, ar fi trebuit sa ne pronuntam asupra activitatii altor autoritati publice, a instantelor judecatoresti, a Parchetului, a Parlamentului.Noi trebuie sa ne pastram obligatii de rezerva fata de aceste institutii, nu avem dreptul sa facem comentarii publice si cu atat mai putin sa le criticam. N-am vorbit despre o ruptura intre Curte, cum s-a mentionat in cateva mijloace media, am vorbit de faptul ca in continuare dorim sa nu mai fim implicati in Mecanismul de Cooperare si Verificare", a sustinut Dorneanu, citat de Mediafax.Acesta a adaugat ca, in masura in care Comisia MCV va avea intrebari strict referitoare la activitatea Curtii, membrii institutiei le vor sta la dispozitie."Si comunicarea sa se faca cazual, nu sa fim parte a acelui Mecanism periodic cu vizite, cu intalniri si cu raspunsuri la chestionare", a spus Dorneanu.Curtea Constitutionala a anuntat, printr-un comunicat, ca la cea mai recenta intalnire cu reprezentantii Comisiei Europene, Valer Dorneanu i-a informat pe acestia ca Plenul Curtii doreste sa nu mai fi implicat in programul delegatiilor Comisiei Europene in contextul MCV.Decizia a fost primita cu uimire de constitutionalisti, iar fostul presedinte al Curtii, Augustin Zegrean, a explicat pentru Ziare.com de ce motivatia lui Dorneanu nu are corespondent in realitate."Eu nu pot decat sa respect aceasta decizie, pentru ca am facut parte din CCR si m-am angajat sa nu ii critic cativa ani, dar ma uluieste. Nu este nicio incalcare a rezervei, este o relatie absolut normala cu UE. Eu cred ca, dimpotriva, era foarte bine ca acei oameni se intalneau si cu CCR. Ei nu veneau la Curte in misiune de control.Pe ei ii interesa sa afle care este practica CCR in anumite privinte. Fiecare judecator vorbea despre deciziile mai importante pe care le-a redactat in ultima vreme. Ei nici nu prea puneau intrebari. Noi spuneam ce aveam de spus. Nu ne-au mustrat, nu ne-au intrebat despre activitatea Parlamentului sau a Justitiei.Ii interesa doar activitatea noastra si doar despre asta discutam. La finalul fiecarei intalniri le spuneam in gluma ca sper sa fie ultima cand vin, dar asta in ideea ca se va ridica MCV. Prin decizia aceasta, CCR face un pas mare la stanga-mprejur", a declarat Zegrean.Si fostul ministru al Justitiei Cristian Diaconescu ne-a explicat atunci de ce acesta este un precedent extrem de periculos."MCV este o obligatie legala care decurge din tratat, nu este obligatie politica. Toate rapoartele MCV arata ca CCR se afla in centrul statului de drept, deci alaturi de puterea judecatoreasca asigura independenta sistemului judiciar.Deci din perspectiva MCV si a celor care fac evaluarea indeplinirii obiectivelor, era obligatorie intalnirea cu CCR. Straniu ar fi fost daca era evitata.Nu era vorba aici despre explicatii, ci despre clarificari intre parteneri. Maine poate ca o alta institutie sau ministrul Justitiei va spune ca nu discuta, pentru ca nu are chef", a declarat pentru Ziare.com si Cristian Diaconescu.