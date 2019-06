Zi plina la CCR: Completurile specializate de la Inalta Curte, repatrierea aurului BNR, paradisurile fiscale din insule si numirea lui Deliorga si Stan la CCR

Ziare.

Astfel, CCR discuta sesizarile USR in legatura cu numirile lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), si a fostului vicepresedinte al CSM Cristian Deliorga in functia de judecator al Curtii Constitutionale.Curtea a amanat, saptamana trecuta, pentru data de 5 iunie, pronuntarea in acest caz Curtea ar urma sa dea miercuri si decizia asupra sesizarii privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, sesizare facuta de Florin Iordache. CCR a amanat, pe 20 mai, pentru 5 iunie decizia in acest caz, aceasta fiind a patra amanare.De asemenea, CCR dezbate si sesizarile pe Legea privind unele masuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, constructii edificate pe acestea si anumitor activitati economice autorizate, obiectii formulate de Klaus Iohannis, dar si de deputati USR si PNL. Parlamentul a votat aceasta lege , initiata de Serban Nicolae si care transforma insulele in paradis fiscal pentru cazinouri, la jumatatea lunii aprilie.Seful statului a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la proiectul initiat de senatorul PSD pe 24 mai.O alta sesizare importanta care va fi luata in discutie miercuri este cea referitoare la proiectul privind repatrierea aurului Romaniei.Astfel, pe ordinea de zi se afla "obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, obiectie formulata de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si Uniunii Salvati Romania". Proiectul legislativ a fost initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae si prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate Totodata, Curtea Constitutionala discuta si sesizarea PNL si USR prin care reclama ca proiectul adoptat de Parlament care modifica Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie nu este pus in acord cu o decizie anterioara a CCR."Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, obiectie formulata de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si Uniunii Salvati Romania", potrivit sursei citate.Pe masa CCR se mai afla si obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea OUG nr.104/2018 privind impelmentarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar", obiectie formulata de presedintele Romaniei.