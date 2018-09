Zi plina la CCR: Legile Justitiei, Comisia SPP si inchisoarea la domiciliu

Comisia de ancheta a SPP

CCR dezbate azi sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea hotararii Parlamentului de constituire a Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) in activitatea unor partide politice si a unor lideri ai acestor formatiuni, liberalii aratand ca infiintarea unei astfel de comisii este nelegala.Sesizarea a fost depusa in 10 iulie.Liberalii spun ca, potrivit legii SPP, activitatea serviciului este organizata si coordonata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si este controlata de Parlament, prin Comisiile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si nu exista nicio ratiune pentru care Parlamentul ar constitui o alta comisie speciala.Liberalii mai arata in sesizarea catre CCR ca infiintarea unei astfel de comisii duce la o slabire a rolului pe care il au comisiile permanente ale Parlamentului in sensul ca, neavandu-se incredere in activitatea lor, Parlamentul isi creeaza doua randuri de comisii care sa desfasoare aceeasi activitate - o comisie permanenta si o comisie speciala de ancheta.CCR ar urma sa se pronunte marti si asupra sesizarii presedintelui Klaus Iohannis privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, care introduce un regim de detentie la domiciliu pentru condamnarile de pana la un an de inchisoare, inclusiv pentru cei condamnati pentru coruptie, exceptie facand faptele cu violenta, seful statului aratand, printre altele, ca "prin modul in care a fost adoptata, legea incalca principiul bicameralismului".Seful statului a sesizat CCR asupra acestei legi in 4 iulie, aratand ca, prin modul in care a fost adoptata, incalca principiul bicameralismului , potrivit caruia dezbaterea parlamentara a unei propuneri legislative nu poate face abstractie de evaluarea acesteia in plenul celor doua Camere ale Parlamentului.Presedintele spune in sesizarea catre CCR ca in dezbaterile din Camera Deputatilor au fost modificate si adoptate o serie de reglementari esentiale privind modul de executare a pedepselor privative de libertate, interventii legislative care nu au facut deloc obiectul analizei primei Camere competente.De asemenea, Curtea discuta si sesizartile presedintelui asupra modificarilor aduse Legii privind Statutul judecatorilor si procurorilor si cea privind Consiliul Superior al Magistraturii Pe 20 iulie, presedintele Klaus Iohannis a transmis CCR sesizarea cu privire la neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor."Prin modul in care a fost dezbatuta si adoptata, legea mentionata incalca prevederile art.1 alin. (5), ale art. 61 alin. (2) coroborate cu cele art. 66 alin. (2) si (3), ale art. 64 alin. (4) si ale art.147 alin. (4) din Constitutie. Totodata, prin continutul normativ, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor contravine normelor si principiilor constitutionale", se arata, printre altele, in sesizarea trimisa la CCR.Klaus Iohannis a contestat si modificarile aduse Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, noteaza Agerpres."In opinia noastra, legea mentionata a fost adoptata cu incalcarea dispozitiilor art. 77 alin. (2), art. 64 si 147 alin. (4) din Constitutie. De asemenea, prin raportare la art. 77 alin. (2) din Legea fundamentala, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii a fost adoptata si cu incalcarea principiilor ce decurg din prevederile art. 1 alin. (4) si (5) si ale art. 61 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 80 alin. (2) din Constitutie", spune Iohannis in sesizarea transmisa CCR.