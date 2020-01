Zi plina la CCR: Se dezbat cazurile Melescanu si Neacsu, conflictul Savonea-Birchall si cel pe completurile de judecata

Ziare.

Una dintre acestea este cea depusa de USR privind numirea lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei.Curtea Constitutionala a amanat de mai multe ori dezbaterea acestei sesizari, care a fost depusa pe 5 iulie 2019."Profilul lui Marian Neacsu este incompatibil cu cerintele prevazute de lege pentru aceasta functie, intrucat nu are vechimea si experienta care sunt cerute de lege. In plus, el nu poate ocupa un loc in Comitetul de reglementare al ANRE, intrucat a primit o condamnare penala definitiva. Asteptam cu interes raspunsul CCR pe aceasta speta", explica, la acea data, deputatul USR.Parlamentul l-a validat pe Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al ANRE pe 26 iunie 2019.Curtea Constitutionala va dezbate si sesizarea de neconstitutionalitate privind alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului.Sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Senatului nr.36 din 10 septembrie 2019 pentru alegerea presedintelui Senatului a fost formulata de 33 de senatori, membrii ai grupului parlamentar al Partidului Aliantei Liberalilor si Democratilor, ai grupului parlamentar al Partidului National Liberal, ai Grupului parlamentar al Partidului Miscarea Populara, ai grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din Romania, precum si de senatori neafiliati.CCR a avut in discutie sesizarea de neconstitutionalitate privind alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului si pe 27 noiembrie, insa dezbaterea pe acest subiect a fost amanata pentru 11 decembrie, fiind si de aceasta data amanata pentru 22 ianuarie.Teodor Melescanu a fost ales pe 10 septembrie, la propunerea PSD, presedinte al Senatului.Totodata, CCR dezbate si cererea presedintelui Senatului, Teodor Melescanu, de solutionare a unui conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie in privinta constituirii completurilor de judecata.Pe 7 noiembrie 2019, Teodor Melescanu a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte in privinta constituirii completurilor de judecata.In plus, Curtea Constitutionala s-ar putea pronunta azi si pe cererea fostului presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala cu fostul ministru al Justitiei Ana Birchall.Curtea a amanat de mai multe ori solutionarea acestei sesizari.