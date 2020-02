Zi plina la CCR: Buget, OUG 114 si Codul Administrativ

Ziare.

Una dintre ele este cea privind un conflict juridic intre Guvern si Parlament pe tema Legii bugetului de stat pe anul 2020 si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, pentru care Executivul si-a asumat raspunderea Curtea Constitutionala anunta pe 23 decembrie 2019 ca a fost sesizata cu cererile de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre Guvern si Parlament cu privire la legile bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care au fost formulate de catre presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca "nu exista precedent in Europa ca un Guvern democratic sa vina cu un buget fara sa fie dezbateri in Parlament"."De la Ceausescu, Romania nu a mai cunoscut asa ceva, de 30 de ani. Chiar daca nu vom reusi sa stopam acest buget, cu certitudine, daca decizia ne va fi favorabila, vom stopa ca altcineva in viitor sa faca acest lucru. Cu alte cuvinte, Ludovic Orban va intra in istorie ca primul prim-ministru care si-a permis acest lucru, nu numai din Romania, ci din Europa democratica", a sustinut Ciolacu CCR ar putea pronunta, azi, si decizia asupra obiectiei de neconstitutionalitate ridicata de PSD in legatura cu angajarea de catre Guvern a raspunderii pe modificarea OUG 114/2018, ce priveste unele masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative.PSD a depus, pe 30 decembrie 2019, o sesizare de neconstitutionalitate impotriva proiectului de modificare a OUG 114/2018 , propus spre adoptare prin angajarea raspunderii Guvernului la data de 23 decembrie 2019. O alta sesizare dezbatuta azi va fi cea a Avocatului Poporului in legatura cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.Pe 28 august 2019, Avocatul Poporului a anuntat ca a sesizat CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate a OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.In sesizarea transmisa CCR se sustine ca OUG nu raspunde exigentelor Constitutiei privind delegarea legislativa, astfel cum aceasta a fost dezvoltata prin jurisprudenta Curtii.In fine, Curtea va discuta si sesizarea Guvernului asupra propunerii legislative pentru completarea articolului 38 din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.Executivul semnaleaza in sesizarea de neconstitutionalitate asupra propunerii legislative pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, trimisa CCR pe 31 decembrie 2019, incalcarea prevederilor constitutionale privind principiul bicameralismului, in contextul in care propunerea legislativa respinsa de Senat a fost amendata de Camera Deputatilor."Legea pentru modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata cu nesocotirea prevederilor art. 61 si ale art. 75 din Constitutie, fiind incalcata competenta primei Camere sesizate, Senatul, care nu a dezbatut textul si solutiile adoptate de Camera Deputatilor.In forma adoptata, legea dedusa controlului de constitutionalitate nesocoteste si principiile constitutionale in virtutea carora o lege nu poate fi adoptata de o singura Camera, legea fiind, cu aportul specific al fiecarei Camere, opera intregului Parlament", se explica in documentul transmis de Guvern.