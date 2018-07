Zi plina la CCR: Codul de Procedura Penala, doua dintre Legile Justitiei, Fondul Suveran si casatoriile gay

Ziare.

com

In plus, CCR va lua in discutie obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara, formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Tot azi la CCR se discuta ultima sesizare formulata de PNL si USR asupra Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Pe de alta parte, judecatorii CCR vor relua miercuri dezbaterile amanate pe 5 iulie pe marginea sesizarii referitoare la nerecunoasterea casatoriilor dintre persoanele de acelasi sex, dupa decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul Coman-Hamilton.In plus, CCR discuta si sesizarile PNL, USR, PMP si a presedintelui Klaus Iohannis la Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare de Investitii. Seful statului a sustinut ca o astfel de decizie trebuie luata printr-un act al administratiei centrale, nu printr-o lege adoptata de Parlament.Sedinta de azi se anunta asadar una plina, dupa ce si ieri CCR a avut agenda incarcata.Sedintele acestea cu miza uriasa au loc in contextul unui scandal care il vizeaza pe unul dintre judecatorii CCR, Petre Lazaroiu, al carui mandat a expirat si pentru care se cere insistent revocarea.