Zi plina, miercuri, la CCR. Judecatorii dezbat 5 sesizari venite de la Iohannis si Opozitie

Legea privind Sectia pentru anchetarea magistratilor

Sistemul public de pensii

Suprapunerea unui referendum cu europarlamentarele

Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Legea care permite politistilor sa foloseasca dispozitive cu electrosocuri

Ziare.

com

Astfel, pe masa CCR se afla miercuri sesizarea Opozitiei pe legea privind Sectia pentru anchetarea magistratilor, cea a PNL si USR privind sistemul public de pensii, sesizarea lui Iohannis legata de suprapunerea unui referendum cu europarlamentarele, sesizarea privind legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si sesizarea pe legea care permite politistilor sa foloseasca dispozitive cu electrosocuri.PNL si USR au sesizat CCR referitor la legea care aproba OUG 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. In acest sens, Opozitia a cerut institutiei sa sesizeze si Curtea de Justitie a UE.Aceasta mai cere Curtii Constitutionale sa suspende solutionarea sesizarii de neconstitutionalitate pana la pronuntarea unei hotarari preliminare de catre CJUE cu privire la intrebarile formulate.Partidele de Opozitie aduc o serie de argumente in acest sens, aducand in discutie raportul MCV al Comisiei Europene, din 13 noiembrie, care contine opt recomandari pentru Romania. PNL si USR au inaintat, pe 27 decembrie, la CCR sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii privind sistemul public de pensii. Opozitia a precizat ca legea este supusa "unui dublu standard" privind persoanele care urmeaza sa beneficieze de pensie de invaliditate."Dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale privesc conditionarea dreptului la pensie al angajatului de indeplinirea de catre angajator a obligatiei fiscale de achitare a contributiilor retinute angajatului prin stopaj la sursa. Astfel, este deschisa posibilitatea incalcarii dreptului constitutional la pensie al angajatului, fara ca acest lucru sa fie determinat de neindeplinirea unei obligatii aflata in sarcina angajatului.", se arata in sesizarea Opozitiei trimisa la CCR.Judecatori constitutionali au amanat in sedinta din 27 februarie sa se pronunte pe sesizarea de neconstitutionalitate a Opozitiei privind sistemul public de pensii.Pe 17 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu modificarea legii care interzice organizarea referendumului la aceea data cu desfasurarea alegerilor europarlamentare. Mai exact, este vorba despre legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala care a fost transmisa de Parlament pentru promulgarea de catre presedintele Klaus Iohannis la finalul lunii decembrie a anului trecut.Seful statului a argumentat, in sesizarea transmisa Curtii Constitutionale, ca o asemenea norma legislativa care interzice organizarea unei consultari populare odata cu desfasurarea alegerilor europarlamentare incalca prevederile constitutionale.Presedintele aminteste ca Legislativul a incercat de mai multe ori, prin proiecte de lege, sa interzica organizarea referendumurilor la aceeasi data cu desfasurarea alegerilor in PE, care au fost declarate neconstitutionale de catre CCR.Judecatori constitutionali au amanat in sedinta din 27 februarie sa se pronunte pe aceasta sesizare de neconstitutionalitate.Deputatii PNL, PMP si USR au sesizat pe 27 decembrie Curtea Constitutionala asupra modificarii aduse Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, considerand ca acestea incurajeaza astfel de fapte.Potrivit sesizarii la CCR, prin modificarile aduse legii se creeaza un cadru juridic "privilegiat" in cazul persoanelor care savarsesc infractiuni de evaziune fiscala, "de natura a incuraja astfel de fapte antisociale si nu de a descuraja evaziunea fiscala, respectiv prejudicierea statului si, implicit, a contribuabililor".Deputatii au adoptat pe 19 decembrie initiativa cu 188 voturi "pentru", 38 "impotriva" si trei abtineri.Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, pe 7 ianuarie, CCR in legatura cu Legea pentru modificarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice care permite politistilor sa foloseasca dispozitive cu electrosocuri. Seful statului argumenteaza ca proiectul a fost adoptat fara avizul CSAT.Actul normativ sesizat la CCR de catre presedinte are ca obiect de reglementare modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice in scopul adoptarii unor masuri care sa conduca la cresterea capacitatii de interventie in acest domeniu. Legea instituie instrumentele legale necesare exercitarii atributiilor de serviciu sau indeplinirii misiunilor, dar si a celor necesare asigurarii unei protectii juridice si fizice a personalului angajat.Seful statului argumenteaza ca modificarile legislative ofera o serie de drepturi politistilor. De exemplu, o prevedere nou introdusa arata ca politistul are dreptul sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanei in situatia in care "acesta incalca dispozitiile legale, ori exista motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala".