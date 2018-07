Ziua in care mandatul Presedintelui Romaniei inceteaza

"Aceasta importanta pozitie a Curtilor Constitutionale implica inalta responsabilitate a Curtilor de a lua decizii conforme cu Constitutia si principiile ei", scrie Gianni Buquicchio

Ziare.

com

Presedintele Iohannis este amenintat nu numai cu suspendarea , ci si cu demersuri referitoare la averea domniei sale si cu imputarea unor sume de bani de catre ANAF.Sigur ca presedintele are in fata legii si Fiscului un statut egal cu al oricarui alt cetatean roman. Dar faptul ca Liviu Dragnea da efectiv ordin ministrului de Finante si sefului ANAF sa declanseze impotriva presedintelui operatiuni care pana ieri nu interesau pe nimeni, iar acestia bat din calcaie, mi se pare imposibil de interpretat altfel decat ca un santaj in stil mafiot.Totul sub pretextul ca presedintele nu ar respecta decizia CCR privind revocarea dnei Kovesi.Dar,potrivit caruia:Iar Decizia CCR nr.358/ 30 mai 2018 incalca grav obligatiile europene ale Romaniei prin anularea independentei procurorilor, transformati in agenti guvernamentali.In raspunsul adresat de presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio , sesizarilor facute de presedintele CCR, Valer Dorneanu, este reiterat caracterul obligatoriu al deciziilor CCR, care insa la randul lor trebuie sa indeplineasca conditia expresa a legalitatii. o pozitie pe care Ziare.com a anuntat-o pe surse in urma cu cateva zile ).Cei care il santajeaza pe presedinte sa incalce Constitutia sub motivul obligativitatii deciziilor CCR omit1.In Decizia nr.80 din 16 februarie 2014 , asupra proiectului de revizuire a Constitutiei emis de comisia Antonescu, CCR cere explicit ca rezultatele acelui referendum sa fie puse in practica.CCR explica faptul ca un referednum consultativ nu are efecte facultative, ci obligatorii:Ei bine, si in ziua de astazi, ceea ce nu intereseaza pe nimeni. Nici macar pe ministrul Justitiei care a participat ca judecator la luarea acestei decizii CCR.2.In cele 45 de zile cat a fost in vigoare (2 septembrie - 16 octombrie) peste 300 de alesi locali din toata tara au trecut din Opozitie alaturi de Putere, fiind scutiti prin aceasta ordonanta de sanctiunea pe care legea o aplica unui traseist.CCR constata in Decizia 761/17 dec 2014 ca, "de vreme ce alesul local nu mai este membru al partidului pe listele caruia a fost ales, inseamna ca nu mai intruneste conditiile de reprezentativitate si legitimitate necesare indeplinirii programului politic pentru care alegatorii au optat. Prin urmare, nu se mai justifica mentinerea acestuia in functia publica".Dar, cum Avocatul Poporului Victor Ciorbea nu a atacat ordonanta la timp, decizia CCR a venit dupa ce ea isi consumase efectele. O situatie pe care CCR a cerut-o solutionata, in chiar dispozitivul hotararii:Nu a urmat nicio masura de corectare e efectelor. Lucrurile au ramas fix asa cum le-a reglementat OUG 55, iar3. Decizia nr.32 din 23 ianuarie 2018 referitoare la Statutul functionarilor publici spune asa in paragraful 56:"Luarea masurii preventive a arestului sau trimiterea in judecata este cea care determina schimbarea situatiei juridice a persoanei care exercita autoritatea publica si ii suspenda cu caracter temporar, din punct de vedere legal si moral, calitatea de a ocupa functia cu care a fost investita.Pe de alta parte,."Dl Dragnea nu numai ca a fost trimis in judecata, dar dl Dragnea este condamnat in prima instanta.Se plaseaza sau nu dl Dragnea in afara Constitutiei? Dl Toader nu a precizat daca aceasta este o intrebare care sa-l preocupe pe minsitrul Justitiei.4. Decizia nr. 136/2018 a CCR spune asa:. (paragraf 94)Si totusi judecatorul Lazaroiu se afla in al 10-lea an de mandat. Asa cum 10 ani de mandat a avut si dl Toader la vremea lui. Ministrul Justitiei nu a aratat ca ar fi impresionat de faptul caKlaus Iohannis poate sa fie sau nu speriat de santaj. Reactia omeneasca nu ma intereseaza. Dar presedintele Romaniei nu are dreptul sa actioneze sub imperiul santajului. Din momentul in care el a fost formulat, presedintele nu mai are de ales.