CJUE a stabilit cand se vor sustine pledoariile in dosarele care vizeaza deciziile contestate ale CCR

Pronuntarea nu va fi data in aceeasi zi. Potrivit procedurii, Avocatul General trebuie sa-si prezinte mai intai concluziile. Apoi, urmeaza pronuntarea.Aceasta decizie CCR a aruncat in aer mai multe dosare de la Inalta Curte si a deschis calea unor contestatii in anulare, in baza carora mai multe decizii definitive au fost desfiintate, iar cei condamnati au fost eliberati din penitenciar.In asteptarea acestei decizii a CJUE, Inalta Curte a suspendat judecarea mai multor dosare in care sunt judecati actuali sau fosti parlamentari sau ministri.Exceptia a fost ridicata in mai multe dosare de la Inalta Curte. Primul dosar in care a fost sesizata CJUE a fost Gala Bute - Elena Udrea. S-a intamplat in aprilie 2019. Este vorba despre procesul in care Elena Udrea, dar si alti inculpati din dosarul Gala Bute, contesta condamnarea definitiva la 6 ani de inchisoare, in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori.Intrebarile adresate CJUE au ca scop sa lamureasca cine are intaietate in cazul proceselor cu fraude europene, o decizie a CCR sau legislatia europeana?Trimiterea preliminara la CJUE a fost solicitata intr-un dosar si de judecatorul Camelia Bogdan, care contesta cea de-a doua excludere din magistratura. Camelia Bogdan a pus in discutie mai multe intrebari pe care voia sa le adreseze CJUE.In acest caz, Inalta Curte a trimis o singura intrebare la CJUE:Inalta Curte a mai sesizat CJUE si cu privire la decizia CCR privind completurile specializate de coruptie de la instanta suprema in mai multe dosare: Turceni-Rovinari/ Victor Ponta, cel al fostului ministru al Economiei, Constantin Nita, cel al fostului ministru de Finante, Darius Valcov, si cel al comisarului Traian Berbeceanu.Dosarele acestora se aflau in faza de apel, in momentul judecarii. Dupa sesizarea CJUE, Inalta Curte a suspendat judecarea acestor procese.Potrivit surselor judiciare citate, nu este clar daca pe 24 martie CJUE pune in discutie si decizia CCR in cazul completurilor specializate. Intre cele doua spete sunt multe asemenari, iar cel mai probabil ce solutie se da in primul caz se va da si in celelalte.La CJUE mai exista o sesizare din Romania, de la Tribunalul Bihor. Magistratii oradeni cer judecatorilor europeni sa se pronunte cu privire la mai multe intrebari care vizeaza rolul deciziilor CCR. De exemplu, daca CCR se poate substitui Legislativului, in cazul interpretarii unei legi.Intr-un alt caz mediatizat, cel privind soarta Sectiei Speciale si natura juridica a Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) instituit de Comisia Europeana, pledoarile au fost puse pe 20 si pe 21 ianuarie. Este vorba de primele dosare trimise din Romania.In acest caz, avocatul general Michal Bobek isi va face publice concluziile pe 31 martie. Dupa aceea, urmeaza pronuntarea CJUE.