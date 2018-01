Decizie CCR, dupa o sesizare in dosarul lui Oprea: Dreptul la informare al acuzatului are prioritate in fata informatiilor secrete

Ce a decis CCR

DNA a ridicat exceptia de neconstitutionalitate in dosarul fostului ministrul de Interne, Gabriel Oprea , cauza in care acesta este cercetat alaturi de fosti sefi ai Departamentului de Informatii si Protectie Interna al MAI. Acestia sunt judecati pentru deturnarea fondurilor DIPI.Ulterior, in 2016, un alt fost ministru al Afacerilor Interne, Petre Toba , a fost pus sub invinuire de DNA pentru favorizarea faptuitorului pentru ca ar fi refuzat sa declanseze declasificarea partiala a unor documente solicitate de anchetatori in dosarul in care Gabriel Oprea a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu in legatura cu cheltuieli din bugetul Departamentului de Informatii si Protectie Interna." (...) protectia informatiilor clasificate nu poate avea caracter prioritar fata de dreptul la informare al acuzatului si fata de garantiile dreptului la un proces echitabil ale tuturor partilor din procesul penal, decat in conditii expres si limitativ prevazute de lege. Restrangerea dreptului la informare poate avea loc doar atunci cand are la baza un scop real si justificat de protectia unui interes legitim privind drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor sau siguranta nationala, iar", mentioneaza CCR intr-un comunicat.In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma " instanta solicita" cu raportare la sintagma "permiterea accesului la cele clasificate de catre aparatorul inculpatului" din cuprinsul dispozitiilor art.352 alin. (11) din Codul de procedura penala este neconstitutionala.Totodata, CCR a constatat ca sintagma "autoritatea emitenta" din cuprinsul dispozitiilor art.352 alin. (12) din Codul de procedura penala este neconstitutionala.In motivarea solutiei pronuntate, Curtea a retinut ca solutia legislativa criticata conditioneaza folosirea informatiilor clasificate, calificate de judecator ca fiind esentiale pentru solutionarea procesului penal si cu privire la care apreciaza incidenta dreptului de informare a inculpatului, deci pe care judecatorul le califica drept probe in dosarul cauzei, de permisiunea autoritatii publice care a clasificat informatia (autoritatea emitenta) de a acorda accesul la aceste informatii.De altfel, Curtea a retinut ca insasi Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare in cadrul procedurilor penale prevede, la art.7 alin. (4), ca "Statele membre se asigura ca, in conformitate cu dispozitiile dreptului intern, decizia prin care se refuza accesul la anumite materiale [n.n. clasificate] in conformitate cu prezentul alineat este luata de o autoritate judiciara sau poate face, cel putin, obiectul controlului judiciar".Pe cale de consecinta, Curtea a constatat ca dispozitiile art.352 alin. (11) si (12) din Codul de procedura penala, in redactarea actuala, contravin dreptului la un proces echitabil, prevazut de art.21 alin. (3) din Constitutie, precum si principiului unicitatii, impartialitatii si al egalitatii justitiei pentru toti, prevazut de art.16 alin. (1) si (2) si de art.124 alin. (2) din Constitutie.