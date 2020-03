Efectele deciziei CCR de anulare a interceptarilor din dosarele de coruptie: zeci de inculpati au fost achitati definitiv

Cazul de la Oradea

Anuntul a fost facut luni, la prezentarea raportului de activitate al institutiei. Potrivit sefului DNA, au fost analizate hotararile judecatoresti definitive dispuse in 2019 in cauzele DNA si in care s-au aplicat deciziile Curtii Constitutionale privind probele stranse de serviciiile secrete in dosarele penale.In martie 2016, CCR a scos serviciile secrete din activitatea de urmarire penala. Au urmat apoi mai multe decizii care au dus la anularea probelor stranse cu ajutorul SRI, in baza unor mandate de supraveghere tehnica (MST) sau mandate de siguranta nationala (MSN), emise de judecatori.", explica Bologa.Procurorul sef a dat exemplu un dosar solutionat definitiv de Curtea de Apel Oradea, care era pe rolul instantelor din 2006."De exemplu, a fost un dosar cu 37 de inculpati trimisi in judecata in anul 2006 care, in anul 2019, dupa doua cicluri procesuale care au durat 13 ani, au fost achitati, ca urmare a eliminarii unor interceptari si a tuturor probelor derivate. In primul ciclu procesual, toate instantele de judecata care judecasera dosarul au dispus solutii de condamnare", precizeaza procurorul-sef DNA.Ziare.com a analizat acest dosar la care face trimitere Crin Bologa. Este vorba de un caz in care au fost judecati 37 de politisti de frontiera, vamesi si transportatori din Satu Mare, acuzati de fapte de coruptie. Ancheta in acest caz a demarat in 2003, in perioada Parchetului National Anticoruptie, si au fost trimisi in judecata de DNA in 2006, pentru mai multe fapte de luare de mita si trafic de influenta.Cazul a fost rejudecat de doua ori, iar de fiecare data instantele inferioare au dat sentinte de condamnare. Asa s-a intamplat si la ultima rejudecare, pe 31 mai 2018, atunci cand Tribunalul Satu Mare i-a condamnat pe cei mai multi dintre cei implicati in acest dosar la pedepse intre 3 luni si 2,2 ani de inchisoare cu suspendare.Patru dintre cei inculpati au fost achitati pentru luare de mita pe motiv ca fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, iar alti patru inculpati au fost achitati deoarece faptele de care erau acuzati nu au fost dovedite.Pe 20 decembrie 2019, Curtea de Apel Oradea i-a achitat pe cei mai multi din acest dosar. O singura persoana, fostul agent de politie din cadrul IJPF Satu Mare, Razvan Lucian Simonca, a fost condamnat la 3 luni cu suspendare pentru luare de mita. Instanta i-a confiscat fostului politist suma de 220 de euro.Alte 27 de persoane au fost achitate pe diferite motive: faptele nu exista, faptele nu sunt prevazute de legea penala sau nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea.In cazul a 8 inculpati, instanta a incetat procesul penal ca urmare a intervenirii prescriptiei, iar fata de o persoana procesul a fost incetat ca urmare a intervenirii decesului.Sentinta definitiva a Curtii de Apel Oradea poate fi accesata pe portalul instantelor . Potrivit minutei, instanta a constatat nulitatea interceptarilor realizate in 2003 si 2004 in baza unor decizii CCR din 2016 si 2017."In baza art. 281 alin. 1 lit. b Cod procedura penala cu referire la art. 142 alin. 1 teza a II-a Cod procedura penala si la deciziile nr. 51/2016 si nr. 302/2017 ale Curtii Constitutionale,dispuse prin autorizatiile nr. 169/23.10.2003, nr. 170/23.10.2003, nr. 171/23.10.2003, nr. 172/23.10.2003, nr. 173/23.10.2003 prelungite prin autorizatiile nr. 193/19.11.2003, nr. 194/19.11.2003, nr.195/19.11.2003, nr. 196/19.11.2003 si nr. 197/19.11.2003 emise de procurorul sef sectie urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare si prin autorizatiile nr. 189/19.11.2003, nr. 190/19.11.2003, nr. 191/19.11.2003 si nr. 192/19.11.2003 emise de procurorul sef sectie urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, toate emise in dosarul nr. 530/P/2003 al Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare".nr. 3/12.11.2004, nr. 4/10.12.2004, nr. 5/20.12.2004, nr. 6/20.12.2004 si nr. 1/11.01.2005, incuviintate si prelungite prin Incheierile penale nr. 3/12.11.2004 pronuntata de Curtea de Apel Oradea, incheierea penala nr. 4/10.12.2003 pronuntata de Curtea de Apel Oradea, incheierea nr. 5/S/10.12.2004 pronuntata de Curtea de Apel Oradea, incheierea nr. 6/20.12.2004 pronuntata de Curtea de Apel Oradea si incheierea nr.1 /11.01.2005 pronuntata de Curtea de Apel Oradea.", se arata in minuta instantei.In plus, judecatorii au mai exclus din marturiile inculpatilor partile din declaratii care au legatura cu interceptarile excluse, "cu titlu de probe derivate din probele nelegal administrate".Era vorba de patru ofiteri de politie de frontiera din cadrul IJPF Satu Mare, 25 de agenti de politie din cadrul IJPF Satu Mare, un lucrator din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, trei operatori de turism - administratori ai unor firme de turism din municipiul Satu Mare si 4 transportatori - persoane cu autoturisme personale aflate in relatii stranse cu operatorii de turism.Ancheta in acest caz viza o filiera organizata de trei operatori de turism care a inlesnit plecarea sau revenirea in sau din tari din spatiul Schengen a unui numar de aproape 1.000 de persoane - cetateni romani - care nu indeplineau conditiile prevazute de lege."Filiera organizata de cei trei operatori de turism nu ar fi functionat daca in gruparea infractionala nu ar fi fost atrasi ofiteri si agenti ai Politiei de Frontiera din cadrul IJPF Satu Mare care isi desfasurau activitatea la punctele de frontiera Petea si Urziceni", acuzau procurorii DNA.In esenta, cei care voiau sa treaca frontiera trebuiau sa plateasca o taxa politistilor sau vamesilor."Procurorii anticoruptie au retinut ca politistii si ofiterii de politie au pretins si primit, in mod direct sau prin intermediul transportatorilor, sume cuprinse intre 30 si 300 euro/persoana pentru a nu-si indeplini atributiile de serviciu.Un aspect esential a fost acela ca foarte multe dintre persoanele care s-au deplasat in si din tari din spatiul Schengen, respectiv Italia, Franta, Spania, Portugalia, prin intermediul acestor firme, se aflau in situatie de ilegalitate, in sensul ca la iesirea din tara nu detineau suma de 500 de euro, ori nu puteau dovedi ca, de la ultima intrare in tara, au stat pe teritoriul Romaniei o perioada minima impusa pentru a putea calatori din nou, iar pe de alta parte, la intrarea in tara, majoritatea acestor persoane aveau termenele legale de sedere in spatiul Schengen depasite", acuza DNA.Dupa incasarea sumelor de bani, politistul de frontiera care efectua controlul documentelor aplica in pasaport stampila de iesire/intrare, dupa caz, si nu mai introducea in baza de date faptul ca persoana in cauza a depasit termenul legal de sedere.