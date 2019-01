Posibile efecte devastatoare ale deciziei CCR privind protocoalele cu SRI: ce se intampla cu criminalii, interlopii, traficantii de droguri?

Va putea Nicolae Vlad sa faca o cerere de revizuire a sentintei?

Studenta japoneza Yurika Masuno a fost violata si ucisa pe 7 august 2012 intr-o padure de langa aeroportul Otopeni. Un scandal care a avut ecouri internationale. Criminalul, Nicolae Vlad, a fost prins cu ajutorul SRI. In 2013, barbatul a fost gasit vinovat ca le-a ucis pe studenta japoneza si alte doua femei, precum si ca a violat alte sapte persoane. Sentinta: inchisoare pe viata.Ce se intampla cu sentintele definitive date de justitie in cazurile in care probele au fost obtinute in baza protocoalelor de colaborare dintre SRI si Parchetul General, dupa ce CCR a admis sesizarea formulata de fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, si a decis ca aceste protocoale sunt neconstitutionale?Chiar daca decizia CCR se aplica pentru viitor si aparent nu ar putea influenta cazurile in care s-au dat sentinte definitive, liderii PSD au cerut sa se adopte un act normativ, chiar si o ordonanta de urgenta, pentru ca deciziile definitive in astfel de cazuri sa poata fi revizuite.In ce priveste dosarele aflate pe rolul instantelor sau al parchetelor, Curtea Constitutionala a precizat ca in cazul acestora, Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti, precum si Ministerul Public vor verifica in ce masura s-a produs o incalcare a dispozitiilor si vor dispune masurile legale corespunzatoare.O noua mana de ajutor ar putea sa vina tot de la CCR, care are pe masa, spre analiza, o propunere legislativa initiata de liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, si de deputatul PSD, Mircea Draghici.Daca CCR va decide ca este constitutionala, legea va da posibilitatea revizuirii sentintelor in dosarele in care au fost folosite probe obtinute in urma protocoalelor secrete. CCR trebuia sa se pronunte miercuri in acest caz, dar a amanat pronuntarea pentru 30 ianuarie.Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, a atras atentia, miercuri seara, asupra situatiilor dificile la care s-ar putea ajunge si de faptul ca se pun in discutie si alte dosare, nu doar cele de coruptie."Nu e vorba doar de cei care au comis abuz in serviciu, e vorba de infractiuni cu consecinte devastatoare. Mai sunt dosare care au fost facute tot pe baza de protocoale, dosare de trafic de stupefiante, de arme, de persoane.Ce facem cu acelea? Va trebui sa se gaseasca solutii foarte serioase pentru a se rezolva problema", a declarat Zegrean laLa cazul lui Nicolae Vlad, criminalul studentei japoneze, se adauga nenumarate cazuri de omor in care SRI a colaborat cu parchete cu grad de tribunal, DIICOT sau Parchetul General.Mai jos sunt doar unele dintre cele mai mediatizate dosare in care ofiterii SRI au colaborat cu procurorii in anchetele penale.- Cazul "Million Dollars" - Bucuresti, 2010, dosar in care fiul lui Nutu Camataru a fost condamnat pentru tentativa de omor.- Prostituata ucisa cu pumnii si un ciocan in Padurea Baneasa in 2012, de un barbat de 30 de ani condamnat pentru omor deosebit de grav si talharie.- Interlopul moldovean Proca Vitalie, condamnat la 21 de ani de puscarie pentru asasinat la comanda comis in Bucuresti.- Profesorul universitar Dan Pacurariu condamnat la 18 ani de puscarie pentru ca si-a ucis iubita.- Dosarul uciderii unui batran de 85 de ani masacrat, in 2014, in propria casa, de un grup de hoti, din care faceau parte 14 persoane.Ofiterii SRI au participat si la mai multe actiuni de identificare, interceptare sau de localizare a unor persoane in cazuri mediatizate, sustin surse din magistratura apropiate de aceste anchete.Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, condamnat la opt ani si noua luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care acesta era acuzat ca si-ar fi injunghiat un nepot intr-un bar, in 2011, care s-a sustras predarii, a fost localizat cu ajutorl SRI.Similar, cazul hackerului Marcel Lazar Lehel, cunoscut ca Guccifer, suspectat de spargerea conturilor de e-mail ale unor persoane publice sau politiceni, cum ar fi Collin Powel, George Maior.De asemenea, prinderea basarabenilor Serghei Gribenco si Serghei Gorbunov, implicati in cazul jafului de la casa de schimb valutar "Candy" din Brasov.Cazul lui Sergiu Bahaian, afaceristul condamnat la 26 de ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat ca a ordonant uciderea unor oameni ai strazii, pe care ii punea formal la conducerea unor societati.Sursele citate au explicat ca ofiterii SRI au lucrat si in dosarele care privesc gruparile de crima organizata.La nivelul Directiei de Investigatii Criminale din cadrul IGPR au fost instrumentate si destructurate mai multe grupari infractionale ai caror membri au savarsit infractiuni grave, cu violenta si mod de operare deosebit ori cu prejudicii foarte mari, spre exemplu clanurile: "Camatarii", "Sportivii", "Tiristii", "Giulesti" sau "Chitila".Suportul SRI a fost oferit si in cele mai multe dosare in care detinutii inselau oamenii prin metoda "Accidentul".Alte dosare relevante: Furtul de arme de la Ciorogarla, in care a fost condamnat interlopul Eugen Preda sau reteaua evazionista condusa de Hoa Le Duc, considerat liderul mafiei vietnameze din Romania.Surse din magistratura au explicat pentru Ziare.com si ca unul dintre dosarele grele facute cu sprijinul SRI este cel al cetatenilor israelieni Iahr Giora si Azouri Oren Avraham, care pregateau mai multe atacuri infomatice asupra sistemului bancar romanesc.Acuzatiile: tentativa de spionaj si activitati pe linia agresiunilor de tip cibernetic asupra sistemului bancar national. In octombrie 2016, Giora si Avraham au fost condamnati la 9 ani si 8 luni inchisoare, respectiv 9 ani."Sunt foarte multe dosare privind combaterea finantarii terorismului si spalarii banilor, combaterea criminalitatii informatice si antidrog in care SRI a colaborat cu procurorii DIICOT", au explicat surse din magistratura pentru Ziare.com.Pe site-ul DIICOT sunt zeci de comunicate de presa despre anchetele procurorilor in care apare mentiunea: "Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii".Cateva exemple, in dosarele antidrog; operatiunile Tirana (trafic international de droguri pe ruta Turcia - Bulgaria - Romania - Germania - Olanda - Franta) - captura de 25 de kilograme de droguri sau operatiunea Gradinarii - o grupare infractionala organizata specializata in productia si traficul de canabis, formata in marea majoritate din cetateni vietnamezi.La toate acestea se adauga zeci de dosare realizate de procurorii DNA, in care sunt implicati primari, sefi de Consilii judetene, parlamentari, magistrati sau inalti functionari, care au fost realizate cu sprijinul SRI.In aceste cazuri, DNA arata in comunicatele de presa: "In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii".Dintre dosarele aflate pe rolul instantelor sunt cele ale fostilor primari Sorin Oprescu (Bucuresti), Marian Vanghelie (Sectorul 5), Gheorghe Nichita (Iasi), Radu Mazare (Constanta), Iulian Badescu (Ploiesti), Tudor Pendiuc (Pitesti), George Scripcariu (Brasov), Romeo Stavarache (Bacau), Andrei Chiliman (Sectorul 1) sau Gheorghe Stefan, zis Pinalti (Piatra-Neamt).Dintre presedintii de consilii judetene: Aristotel Cancescu (Brasov), Horia Uioreanu (Cluj), Silvian Ciuperca (Ialomita), Gheorghe Bunea Stancu (Braila) sau Nicusor Constantinescu (Constanta).Ziare.com a solicitat SRI sa comunice in cate dosare ofiterii serviciului secret au pus in aplicare mandate de supravegere tehnica la solicitarea procurorilor. Pana la acest momet, SRI nu ne-a furnizat aceasta statistica, atunci cand o vom primi o vom publica.Vorbim de convorbiri si comunicari telefonice, inregistrari ambientale, filaje, expertize informatice sau tehnice, ori traduceri din limbi rare realizate de traducatori angajati in SRI. Sunt probe obtinute de SRI pana in anul 2016, moment in care CCR a decis ca Serviciul sa nu mai faca supraveghere tehnica in dosarele procurorilor.Ultimul raport de activitate al serviciului secret publicat pe site-ul SRI, cel din 2014, arata ca interceptarea comunicatiilor s-a desfasurat in conditiile Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului sau in cele ale art.91 1-5 din Codul de procedura penala, pentru toate structurile din sistemul national de securitate si pentru Ministerul Public.Astfel, in 2014 au fost puse in executare 44.759 acte de autorizare, distributia fiind urmatoarea:, din care 2.496 mandate pentru SRI;si 2.410 ordonante apartinand structurilor Ministerului Public si DNA."Comparativ cu anul 2013 - cand au fost primite spre a fi puse in aplicare 38.884 acte de autorizare - se evidentiaza o crestere cu 15,11% a numarului de autorizari", arata sursa citata. Potrivit bilantului SRI din 2014 , serviciul a facut in acel an sute de sesizari catre procurori."Demersurile de sesizare si informare in ceea ce priveste elemente constitutive ale unor infractiuni au fost subsumate rolului Serviciului in ceea ce priveste combaterea fenomenelor de natura penala ce afecteaza grav, pe diverse componente, securitatea nationala, in special in ceea ce priveste terorismul, criminalitatea organizata, coruptia si amenintarile asimetrice", arata sursa citata.Cuantumul informarilor transmise organelor de aplicare a legii s-a mentinut la un nivel consistent, distribuite astfel:- 126 - Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;- 826 - Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;- 1.229 - Directiei Nationale Anticoruptie;- 83 - parchetelor de pe langa curtile de apel;- 380 - parchetelor de pe langa tribunale;- 79 - parchetelor de pe langa judecatorii;- 614 - organelor de politie din cadrul MAI;- 783 - in cadrul Grupurilor de Lucru Operationale, la care SRI contribuie prin suportul informativ acordat combaterii activitatilor evazioniste de mare amploare.