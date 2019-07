USR a contestat la CCR numirea lui Marian Neacsu la ANRE

Ziare.

com

"Profilul lui Marian Neacsu este incompatibil cu cerintele prevazute de lege pentru aceasta functie intrucat nu are vechimea si experienta care sunt cerute de lege. In plus, el nu poate ocupa un loc in Comitetul de Reglementare al ANRE intrucat a primit o condamnare penala definitiva! Asteptam cu interes raspunsul CCR pe aceasta speta.In plus, vom demara demersurile pentru a modifica Legea nr. 160/2012 care a aprobat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind functionarea ANRE, in sensul de a elimina lacunele legislative care au permis ca un condamnat penal sa poata fi numit in fruntea unei institutii publice.USR a fost singurul partid de opozitie prezent in comisie la simulacrul de sedinta de audieri a candidatilor in Parlament si a pus reflectorul inca de la inceput pe nerespectarea procedurilor parlamentare", a anuntat pe Facebook Cristina Pruna, deputat USR.Parlamentul l-a validat, pe 26 iunie, pe Marian Neacsu pentru a ocupa functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) . Marian Neacsu a obtinut 262 voturi pentru, 92 impotriva.Marian Neacsu a fost secretar general al PSD, iar in prezent este membru al PRO Romania.