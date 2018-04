Inalta Curte, despre Legea inchisorii la domiciliu: Se constituie premisa modificarii tuturor sentintelor de condamnare de pana la 5 ani

"Creeaza incertitudini"

"Dispozitiile Legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, prin caracterul neclar si imprecis, precum si prin omisiunea legiuitorului de a reglementa aspecte esentiale care sa asigure caracterul previzibil al legii, incalca standardele de claritate, precizie si previzibilitate consacrate in jurisprudenta Curtii Constitutionale", se arata in sesizarea sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ).Magistratii Inaltei Curti au decis joi sesizarea Curtii Constitutionale in cazul Legii privind masurile alternative de executare a pedepselor, care a fost adoptata in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional."Prin continutul lor, dispozitiile Legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate consacra o solutie legislativa de natura sa afecteze principiul securitatii raporturilor juridice [art. 1 alin. (5) din Constitutie], intrucat constituie premisa modificarii tuturor hotararilor judecatoresti de condamnare prin care se aplica pedeapsa inchisorii de pana la 5 ani cu executare in regim de detentie, ulterior ramanerii definitive a acestea", mai concluzioneaza ICCJ.ICCJ a facut o sesizare elaborata, de noua pagini,in care sunt amintite toate articolele care ar ridica probleme de constitutionalitate.Textul intreg al sesizarii ICCJ:Judecatorii ICCJ mai arata, in adresa trimisa Curtii Constitutionale, ca prevederile Legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate creeaza incertitudini cu privire la natura juridica reala a masurilor.Instanta suprema sustine ca reglementarea masurilor de individualizare judiciara a executarii pedepselor, intr-un cadru normativ distinct de Partea generala a Codului penal "este de natura a aduce atingere caracterului sistematizat, unitar si coerent al legislatiei penale, incalcand art. 1, alin (5) din Constitutie in componenta sa referitoare la calitatea legii"."Adoptarea unui cadru normativ distinct de Partea generala a Codului penal, care sa includa veritabile masuri de individualizare judiciara a executarii pedepsei, precum si stabilirea competentei judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, (...) de a dispune aceste masuri afecteaza sistematizarea si coerenta legislatiei penale si creeaza incertitudini cu privire la natura juridica reala a masurilor, incompatibile cu art.1 alin. (5) din Constitutie in componenta sa referitoare la calitatea legii", arata magistratii.