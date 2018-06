716 procurori si 205 judecatori au semnat declaratia de independenta, dupa decizia CCR privind numirea sefilor din marile parchete

Ziare.

Declaratia de independenta vine in urma deciziei CCR care il obliga pe presedintele Klaus Iohannis sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, doar in baza unei asa-zise evaluari facute de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in ciuda deciziei contrare a CSM."Respectam competentele ministrului Justitiei privind politica penala a statului, precum si atributiile concrete in anumite domenii, dar aceste competente nu valideaza in niciun fel implicarea factorului politic in modul de instrumentare si solutionare a cauzelor penale.Ministrul Justitiei nu are si nu va avea nicio implicare si niciun rol in activitatea noastra profesionala ori in vreo cauza penala sau civila pe care o avem spre solutionare sau la care participam in calitate de reprezentanti ai Ministerului Public.Singura institutie care gestioneaza cariera procurorului si singurul garant al independentei procurorilor este Consiliul Superior al Magistraturii, conform art. 1 alin. (2) din Legea 304/2004, ministrul Justitiei neavand si neputand sa aiba niciun fel de rol sau implicare in cariera individuala a procurorului, acest principiu neputand sa fie modificat prin inserarea unei alte sintagme in decizia Curtii Constitutionale, institutie ce nu are competenta de legiferare pozitiva", este o parte din declaratia de independenta a procurorilor.Reactia acestora vine in contextul in care judecatorii Curtii Constitutionale au admis, saptamana trecuta, sesizarea Guvernului, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.