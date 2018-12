Acesti "Dorei" de la CCR si conducta de gaz: Hai cu tarnacopu'!

"De cand se discuta de protocoale, nimeni nu a discutat cu textul in fata. Nu a fost invitat niciun procuror sau ofiter de informatii la discutii ca sa vedem exact ce nu e in regula.



Ofiterii SRI nu au lucrat in dosare. Sunt legende. Nu se pune problema ca faceau probe. Iar suportul tehnic l-au asigurat pentru ca altii nu puteau. Statul roman se bate in acest moment cu statul roman. Statul roman azi e sfasiat intern, asa ca sa nu incercam sa gasim logica in decizii politici-jurisdictionale"

Apoi, au spart conducta de apa si au inundat totul. Au taiat si canalizarea si au umplut vazduhul de "miresme" si bacterii. Au stricat toate strazile din jur si toate masinile sunt innamolite.Acum se indreapta vitejeste spre conducta de gaz, ultima care mai sta in calea autostrazii comandate. Degeaba striga autenticii ingineri si muncitorii priceputi de pe margini, ei se duc hotarati spre teava de gaz.Cam asa vad eu situatia CCR, care se pregateste sa desavarseasca amnistia ceruta de clasa politica.Pompos numitii judecatori constitutionali, cei mai multi dintre ei, cu mici exceptii, nu au nicio competenta certa, probata.Si nu e nevoie de cine stie ce investigatii pentru a descoperi asta. CV-urile de pe site-ul CCR spun mai tot ce e nevoie de stiut.Ca sa ajunga la amnistie,, unde nu mai stiu avocati cu experienta incotro sa o ia, cum sa mai scoata procesele din blocajul provocat de "Dorei".Am vorbit cu avocati seriosi (unul dintre ei a si folosit termenul "Dorei ai dreptului"), vechi in profesie, cu experienta si competenta, care nu mai stiu incotro sa o apuce.Si primele calcate in picioare sunt normele de competenta din tara asta. Vorba fostului ministru al Justitiei, Cristian Diaconescu, cand in motivarea unei decizii CCR este invocata legalitatea, Curtea s-a autoanulat. La fel cand o Curte Constitutionala se apuca sa judece persoane, ca in cazul Kovesi, sau cand se apuca sa judece contencios administrativ, ca in cazul completelor de 5, cand obliga Parlamentul sa emita o reglementare sau cere de-a dreptul sa devina instanta de control constitutional pentru toate hotararile judecatoresti.Decizii care contrazic hotarari anterioare, dezincriminari explicite, retroactivitate, nimic nu a lipsit din arsenalul de lupta al Doreilor, spre stupefactia adevaratilor juristi, care nu mai inteleg nimic si suporta zi de zi in salile de judecata efectele haosului creat.Care este situatia lor reala am scris deja: sunt intelegeri intre doua institutii pentru punerea in practica a unor prevederi pe atunci legale, pentru ca discutam despre perioada anterioara deciziei CCR care a interzis SRI sa mai faca supraveghere tehnica in dosarele penale.Cum anume decurgea concret colaborarea procuror - politist - ofiter SRI, ce rol avea fiecare, a explicat procurorul Claudiu Sandu de la Parchetul Tribunalului Brasov. Niciunde aceste protocoale nu stipuleaza ca ofiterii SRI pot face acte de urmarire penala. Niciunde. Daca au existat cazuri in care au facut, deci atunci cand legea a fost incalcata, sanctiunile ar trebui sa fie cat se poate de severe, dar punctuale. Dar cum s-o face ca niciun avocat nu a acuzat acte de urmarire penala facute de altcineva decat de procurori si politisti?Un magistrat care a lucrat ani de zile in cazuistica foarte grea mi-a spus, sub protectia anonimatului:Fiind intelegeri intre doua institutii, nici macar acte administrative, dupa cum a aratat prof univ dr Simina Tanasescu , protocoalele sunt opozabile exclusiv institutiilor parte, deci nici partilor in proces si cu atat mai putin judecatorului.In aceste conditii, nu exista nicio justificare ca protocoalele sa ajunga la judecata CCR in cadrul unui conflict care nici macar nu poate fi definit.Si nu este vorba numai despre dosare de coruptie. Este vorba despre toate dosarele la care SRI a participat prin supraveghere tehnica la strangerea probelor. In primul rand,, care au presupus aceasta cooperare, deci discutam despre trafic de droguri, persoane, clanuri mafiote, criminalitate cyber, terorism etc. Mare parte din ce a lucrat DIICOT cat timp protocoalele au existat, adica pana in februarie 2016, va fi pus sub semnul intrebarii si, posibil, desfiintat, desi nu a fost nimic ilegal.Dar. Am sa va enumar doar cateva cazuri extrem de grave in care a fost implicat SRI prin supraveghere tehnica:CCR a decis in 2016 ca nu SRI trebuie sa faca supraveghere tehnica in dosarele penale, prin admiterea unei exceptii inadmisibile chiar potrivit judecatorului Tudorel Toader. Nu mai face. Dar ce a fost realizat inainte de 2016 nu exista nici motiv legal, constitutional si legitim sa fie distrus.SiPentru ca oricare dintre noi ar putea ajunge urmatoarea victima a unui criminal, violator, talhar sau mai stiu eu ce infractor scos din puscarie de "Dorei". Fara a vorbi de magnetismul pe care un stat facut ciur il va exercita pentru infractori din toata lumea.