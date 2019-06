Astazi are loc prima sedinta publica a CCR in noua componenta

Ziare.

com

Joi, la sediul Curtii Constitutionale a Romaniei are loc prima sedinta publica a plenului Curtii in noua sa componenta.Sedinta incepe la ora 9.00 si are trecute pe lista de sedinta publica un numar de 10 dosare, au transmis reprezentantii CCR.Marti, Gheorghe Stan si Cristian Deliorga au depus juramantul pentru posturile de judecatori la Curtea Constitutionala, la Palatul Cotroceni, intr-o scurta ceremonie in care presedintele Klaus Iohannis nu a transmis niciun mesaj.La ceremonia de la Cotroceni au fost prezenti ceilalti judecatori ai CCR si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.Tot marti, Valer Dorneanu a fost reales presedinte al CCR pentru un mandat de trei ani, prin vot secret. Alegerea a avut loc in reuniunea plenului CCR, dupa ce Cristian Deliorga si Gheorghe Stan au depus juramantul de investitura.In 7 mai, Camera Deputatilor l-a validat pe Gheorghe Stan, propus de PSD, pentru a prelua mandatul de judecator la CCR, el preluand locul ramas vacant ca urmare a expirarii mandatului lui Stefan Minea. In aceeasi zi, Senatul l-a validat pe Cristian Deliorga, propus de PSD, pentru a prelua mandatul de judecator la CCR, el inlocuind-o pe Simona Maya Teodoroiu.