Autodenuntul judecatorului constitutional Petre Lazaroiu. Pe mana cui e Romania

Dl Lazaroiu s-a dus la Antena 3 pentru a istorisi din nou o intalnire avuta cu consilierul prezidential Simina Tanasescu, care i-ar fi vorbit despre faptul ca presedintelui i se solicita oficial din partea unui ONG sa constate incetarea mandatului dlui Lazaroiu, avand in vedere ca domnia sa se afla in cel de-al 10-lea an de mandat, iar CCR a hotarat anul acesta prin decizie general obligatorie ca mandatele judecatorilor CCR nu pot depasi 9 ani.In considerentele Deciziei 136/2018 , cu valoare obligatorie egala cu a dispozitivului, CCR spune asa:"Pentru aceste argumente, dispozitiile legale criticate, care reglementeaza posibilitatea". (paragraf 94)Deci CCR se refera inclusiv la articolul in vigoare, nr. 68 al 3 din Legea 47/1992 si invalideaza prevederea potrivit careia: "In cazul in care perioada pentru care a fost numit noul judecator, potrivit alin. (2), este mai mica de 3 ani, acesta va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constitutionale, pentru un mandat complet de 9 ani". Adica acea prevedere care a permis reinvestirea lui Petre Lazaroiu la CCR.Si aceasta decizie cu motivare cu tot a fost semnata de dl Lazaroiu.Din momentul publicarii ei in Monitorul Oficial, dl Lazaroiu se afla in mod evident in afara Constitutiei, fiind declarat neconstitutional, repet, inclusiv articolul din legea in vigoare, nu numai cel propus pentru legea viitoare.In mod normal, dlui Lazaroiu nu ar fi trebuit nimeni sa-i atraga atentia asupra situatiei sale si un om cu demnitate profesionala se retragea imediat, cu atat mai mult cu cat are deja asigurate toate privilegiile pensiei de fost judecator.Si, totusi, dl Lazaroiu sta agatat de scaun cu disperare, sfidand decizia CCR. Mai grav decat atat, se apara intr-un fel care ii pune la indoiala si mai mult integritatea.Interviul de la Antena 3 a continut foarte multa ironie istorica.De exemplu, dl Lazaroiu s-a dus sa se planga si sa fie sustinut de cei care in 2012 aruncau cu pietre in el si il linsau, pentru ca s-a opus validarii referendumului de demitere a lui Traian Basescu.Luptatorii cu fantomele basismului au sarit in apararea judecatorului numit de doua ori de Traian Basescu la CCR.Ce spunea pe atunci trustul Intact despre Petre Lazaroiu?Mai mult, dupa cum reaminteste G4media , reinvestirea dlui Lazaroiu a fost unul dintre motivele invocate de USL pentru suspendarea din 2012 a lui Traian Basescu:"Presedintele l-a numit la Curtea Constitutionala pe domnul Petre Lazaroiu, pentru un al doilea mandat, cu incalcarea prevederilor art.142 alin. (2) din Constitutie, care prevede ca mandatul membrilor Curtii nu poate fi reinnoit".Limbajul folosit de dl Lazaroiu la Antena 3 e greu sa fie considerat compatibil cu al unui ditamai judecator constitutional "oi fi eu venit de la tara, dar n-am trecut pe la bariera" sau "il baga la zdup". In direct, eu am auzit si alte mostre de limbaj relaxat spre licentios, dar care nu mai apar pe inregistrare, de unde suspiciunea mea este ca au fost decupate.In mod cert, insa, nu a fost decupat faptul ca dl Lazaroiu da la o parte orice obligatie de rezerva si ataca ONG-urile care ar conduce aceasta tara, se refera la posibilitatea punerii presedintelui sub acuzatia de inalta tradare pentru ca am fi in razboi, se arata convins ca decizia de achitare a lui Toni Grebla va ramane definitiva si califica acuzatiile drept "prostii".Dl Lazaroiu spune ca se doreste discreditarea CCR, dar relateaza relaxat scene cel putin stranii din interiorul CCR petrecute in momentul punerii sub acuzare a lui Toni Grebla, cand colegii il tot intrebau pe acesta daca are ceva pe suflet si il asigurau ca il sustin total: "Si dl Morar, care e penalist, l-a intrebat de doua ori: spune-ne ce nu stim noi, daca ai ceva pe suflet, spune-ne si noi mergem cu tine pana in panzele albe". Panzele s-au frant pentru ca, spre dezaprobarea explicita a dlui Lazaroiu, Toni Grebla a demisionat.Dar poate cel mai grav este ca, in sustinerea tezei ca oricui ii poate fi confectionat un dosar penal, dl Lazaroiu a facut la Antena 3 ceea ce ar putea fi un autodenunt pentru vreo doua infractiuni.Pe de-o parte, judecatorul constitutional povesteste cum negocia la telefon cu Laszlo Borbely, pe atunci ministru al Mediului, cumpararea unei cabane de vanatoare din patrimoniul statului. Asa cum fiecare dintre noi putem sa discutam, nu-i asa, si sa cumparam o cabanuta?"Stiti ca in 2011 am fost interceptat cu autorizatie de la ICCJ? Pe siguranta nationala. Il interceptau pe Borbely - avea el atunci o problema si eu voiam sa cumpar o cabana de vanatoare, pe undeva prin Covasna. Si l-am intrebat - stiam ca exista o hotarare de guvern de prin 2007 ca toate aceste cabane de vanatoare care nu sunt productive sa fie scoase la vanatoare. L-am intrebat: daca ai si poate sa fie scoasa la vanzare, vreau sa o scoti la vanzare. (...) Astea erau discutiile mele cu Borbely si, probabil, pentru ca el era interceptat... Ca stiti cum e: esti interceptat si toti cu care vorbesti sunt si ei interceptati."Dar dl Lazaroiu a aflat despre asta: "Mi-au povestit si mie oameni in care am incredere. Mi s-a adus la cunostinta: nu mai vorbi la telefon! (...) in aprilie 2011 si m-a chemat si mi-a zis vezi ca s-a dat mandat de interceptare. Stiu si cine l-a dat. Va dati seama ca atunci cand se da un mandat de interceptare, atunci trebuie sa existe un dosar. Va imaginati ca ma uitam in fata casei sa vad daca sunt mascatii. Nu am facut nimic. N-aveam nicio treaba, doar ca picasem in plasa interceptarilor. Dar si dupa iunie-iulie m-au chemat. Au zis, stai linistit ca s-a vazut ca nu esti de vina".Cine l-a avertizat? "Am si eu prietenii mei, care m-au anuntat ca sunt interceptat", spune Petru Lazaroiu.Deci un judecator constitutional relateaza comiterea unui grave infractiuni in favoarea domniei sale, pentru ca asta este divulgarea unei informatii despre interceptari, despre emiterea unui mandat, si face din asta un autentic titlu de glorie, chiar o victimizare.Eu ma intreb sincer cum se face ca nimeni pana acum nu a simtit nevoia sa il intrebe legal, oficial pe dl Lazaroiu cine i-a divulgat informatii care reprezinta secret de serviciu si cum se face ca domnia sa, ditamai judecatorul constitutional, a tainuit o asemenea infractiune, chiar daca a beneficiat de ea din plin.Acesta este omul care peroreaza despre statul de drept, care are un ultim cuvant, inatacabil si fara raspundere juridica, prin care poate redesena Romania pana in cele mai mici detalii. Cam tot atat de usor cum ar cumpara o cabana de vanatoare in Covasna.