Calatorii de la CCR - din Indonezia si Coreea, in Republica Kargaza si Tadjikistan. Decont de 900.000 de lei

. Cel mai mult a calatorit, pe atunci presedinte CCR, cu deplasari in valoare de, in general in fruntea unor delegatii numeroase de judecatori, consilieri si magistrati asistenti care au participat la diferite evenimente la Strasbourg, Viena, Tirana, Chisinau, Seul, Budapesta si Luxemburg.Pe locul al doilea in topul deplasarilor se afla judecatorulcheltuiti in 2014.si-a luat ramas bun de la mandatul de judecator constitutional cu deplasari in valoare de, intre care una in Canada in perioada 25-30 aprilie - 9.667 lei, la Conferinta internationala "Relatia dintre curtile constitutionale si media". Iara calatorit in 2014 deAugustin Zegrean a decontat 26.230 de lei, Daniel Morar 16.371 de lei, iar Simona-Maya Teodoroiu, cu doua deplasari, in Antalya si la Erevan, 10.646 de lei.. Dl. judecator Minea a efectuat 7 deplasari, in valoare de 38.596 de lei, dl Morar 3 deplasari, in valoare de 11.474 de lei, intre care se numara si:, 9-10 iunie 2016.In 2016, dl judecator Minea a decontat pe deplasari externe 24.287 de lei, iar judecatoarea Maya Teodoriu 24.248 de lei. Intre 18-21 mai 2016, o delegatie de trei persoane din CCR a participat la a 19-a Conferinta Internationala Judiciara, organizata de Fundatia Furth Family, Universitatea Michigan-Facultatea de Drept si Fundatia Internationala pentru Sisteme Electorale, la Washington, SUA, decontul fiind de 46.963,48 lei.Potrivit datelor furnizate de CCR, judecatorii Mona Pivniceru si Marian Enache nu au facut in perioada vizata nicio deplasare externa.In doar un sfert dintre deplasari judecatorii CCR au plecat singuri pentru a reprezenta institutia si tara. De cele mai multe ori, este vorba despre delegatii de cel putin 2-3 persoane, uneori chiar 11.De exemplu, la Conferinta Internationala cu temaTot in 2014, 9 persoane au plecat la aniversarea Curtii Constitutionale a Ungariei:Deplasarea la al 7-lea Congres al Asociatiei Curtilor Constitutionale Francofone, desfasurat la Lausanne, Elvetia intre 2 - 7 iunie 2015 a costat 54.100,63 de lei, fiind prezenti 5 reprezentanti ai CCR.Pe langa destinatiile europene sau din SUA consacrate, judecatorii CCR au avut deplasari si in destinatii atipice. De exemplu, Albania a fost vizitata de doua delegatii ale CCR, iar Augustin Zegrean, Daniel Morar, Petre Lazaroiu, insotiti de Senia Costinescu, magistrat-asistent sef, si Oana Raican, consilier pe relatii externe, au plecat inSi Antalya a fost vizitata de doua delegatii ale CCR, iar Atena a fost destinatia dlui judecator Minea, pentru trei zile decontul fiind de 3.242,07 lei. Vizita la Moscova a lui Valer Dorneanu are in spate o atractie constanta a CCR pentru spatiul ex-sovietic. Batumi - Georgia a fost vizitat din 2014 de trei delegatii ale CCR,A fost vizitata Astana - Kazahstan, iar laDl Morar si dna Costinescu au facut schimb de experienta constitutionala si cu Republica Kargaza, unde controlul de constitutionalitate este asigurat de o sectie a Curtii Supreme.Vizita in, iar. Pentru vizita in Maroc, la Rabat, a unei delegatii de doua persoane, CCR a platit 10.069,77 lei. Dl Morar a analizat si constitutionalitatea de laUn judecator CCR are un venit anual in jur de 220.000 de lei, precum si alte privilegii prin asimilare cu magistratii, desi potrivit Constitutiei nu au acest statut.