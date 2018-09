Camelia Bogdan vrea sa mearga la CCR cu ordonanta prin care sefii Inspectiei Judiciare au fost mentinuti in functii

Obiectiile

A fost verificata buna reputatie?

Ziare.

com

Ea considera ca acest act ar fi neconstitutional si a facut primul pas pentru a sesiza CCR, cu obiectii depuse impotriva unui raport realizat de IJ.Magistratul a depus aceste obiectii la Inspectia Judiciara si la Consiliul Superior al Magistraturii, in cazul unui raport privind apararea reputatiei, care urmeaza sa se discute in plenul CSM. Raportul a fost realizat de IJ si avizat de seful IJ, Lucian Netejoru."Am cerut CSM sa constate nelegalitatea acestui raport. Daca solicitarea va fi respinsa, voi ataca in instanta hotararea CSM si voi invoca neconstitutionalitatea OUG 77/2018 pentru completarea articolului 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii", a declarat, pentru, Camelia Bogdan. Astfel, cazul ar putea ajunge la Curtea Constitutionala.Saptamana aceasta, sapte membri ai CSM au cerut Avocatului Poporului sa atace la CCR ordonanta de urgenta prin care a fost prelungit automat mandatul celor doi sefi ai Inspectiei Judiciare. Si Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) i-a cerut lui Victor Ciorbea sa sesizeze CCR, privind dispozitiile OUG 77/2018 in acest caz . "Avocatul Poporului are atributia expresa de a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la legi si ordonante, iar aceasta nu este limitata la protectia drepturilor omului, rolul sau trebuind sa fie extrem de activ in apararea statului de drept, prin urmare si a angajamentelor internationale luate in acest sens de Statul roman", arata FJR.In solicitarea depusa la CSM, Bogdan arata ca mentinerea in functie a sefului Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru, nu ar fi constitutionala. Magistratul mai sustine ca Executivul ar fi luat prin aceasta ordonanta una dintre atributiile CSM, de a delega conducerea IJ."O interventie legislativa printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului poate avea ca efect nu acoperirea unei pretinse, cum se arata in nota de fundamentare, ci amputarea unei atributii a Consiliului Superior al Magistraturii, in virtutea rolului sau constitutional de garant al independentei Justitiei, ceea ce ar putea contraveni literei si spiritului legii, dar si Constitutiei Romaniei, deoarece ar introduce in circuitul juridic posibilitatea exercitarii unei functii de conducere pe o perioada nedeterminata, prin prelungire automata, ca efect nediferentiat al legii, a unui mandat expirat, fara nicio posibilitate de exercitare de catre CSM a marjei de apreciere care este de esenta rolului sau constitutional", scrie Camelia Bogdan.Judecatorul atrage atentia ca, in acest caz, desi sefului IJ i s-a prelungit mandatul pe o perioada nelimitata, acestuia nu i-a mai verificat nimeni conditiile de buna reputatie.Bogdan precizeaza ca Netejoru a fost cercetat la DNA, deoarece a fost membru al Masonieriei si nu a scris acest lucru in declaratia de interese, dar ancheta a fost clasata prin neinceperea urmaririi penale. Motivul: faptele au fost prescrise.Netejoru ar fi dorit o clasare pe motiv ca fapta nu exista, ceea ce a si solicitat Curtii de Apel Bucuresti, care insa i-a refuzat cererea.Camelia Bogdan a fost exclusa, in aceasta vara, pentru a doua oara din magistratura, de catre Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM, dar a contestat decizia la Inalta Curte. Pana la verdictul instantei, ea este suspendata din magistratura.