Cazul domnului Lazaroiu: Gardienii Constitutiei incalca Constitutia. CCR e acuzata ca face "abuz de drept"

In al zecelea an de mandat, desi Constitutia prevede maxim 9

Ce se poate face?

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces;

b) in situatiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitarii functiei de judecator mai mult de 6 luni;

c) in caz de incalcare a prevederilor art.16 alin. (3) sau ale art.40 alin. (3) din Constitutie, republicata sau pentru incalcarea grava a obligatiilor prevazute la art.64.

decret pentru incetarea efectelor decretului

Ioan Stanomir: O situatie limpede de abuz de drept comis de CCR

Ziare.

com

Astfel, paradoxal, in Romania "gardienii Constitutiei incalca Constitutia si numai ei pot sa constate incalcarea Constitutiei", dupa cum subliniaza profesorul universitar Ioan Stanomir.Pentru cei care nu sunt foarte familiarizati cu evolutia situatiei domnului Lazaroiu punctam mai intai cateva dintre momentele importante.Petre Lazaroiu a fost numit la CCR pe 16 septembrie 2008 pentru un rest de mandat de doi ani, rezultat al decesului altui judecator constitutional. In data de 2 iunie 2010, Lazaroiu a fost reinvestit prin decret prezidential cu un nou mandat, de data aceasta complet, de 9 ani, care ar urma sa expire in iunie 2019.Constitutia Romaniei spune explicit la art.142 urmatoarele: "Curtea Constitutionala se compune din noua judecatori, numiti pentru un".Sesizata de Opozitia parlamentara, Curtea Constitutionala a decis in martie anul acesta ca articolul 68 din legea de functionare a CCR, in baza caruia Petre Lazaroiu fusese reinvestit, era neconstitutional.Articolul respectiv prevedea ca "". Decizia 136/2018, care este "definitiva si general obligatorie" , a fost pronuntata in data de 20 martie 2018. Ea este aplicabila din data de 4 mai, adica la 45 de zile de la emiterea ei.Astfel, conform art.31 (3) din Legea 47/1992, "Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale (...) Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept".Ulterior, Parlamentul a luat act de decizia CCR si a modificat legea de functionare a Curtii, abrogand art. 83 alin. 3, in baza caruia a fost reinvestit Petre Lazaroiu.Prin urmare, la ora actuala Petre Lazaroiu este in al zecelea an de mandat la CCR, ceea ce contravine Constitutiei si Legii 168/2018, intrata in vigoare in urma cu cateva zile.Potrivit art. 67 al legii 47/1992 in baza careia functioneaza Curtea Constitutionala:" (1)(2) Constatarea incetarii mandatului, potrivit lit.a), se face de presedintele Curtii Constitutionale, iar in celelalte cazuri, incetarea mandatului se hotaraste in plen, cu votul majoritatii judecatorilor Curtii".Prin urmare, cel care ar trebui sa intreprinda toate demersurile pentru constatarea incetarii mandatului lui Petre Lazaroiu ar fiDe altfel, Asociatia VeDemJust i-a adresat in urma cu o luna o scrisoare deschisa presedintelui CCR, solicitandu-i sa puna in aplicare decizia adoptata de propria Curte.In replica, Valer Dorneanu s-a aratat amuzat si a sustinut ca decizia CCR nu i s-ar aplica lui Petre Lazaroiu.Tot asociatia VeDemJust a sustinut ca "", prin urmare sunt voci autorizate care au sustinut in spatiul public ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa fie cel care ar putea rezolva problema, semnand unprin care a fost numit Petre Lazaroiu la CCR, in 2010.Un posibil exemplu in acest sens ar putea fi Decretul nr. 35/2018 pentru incetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator , semnat de presedintele Iohannis in ianuarie anul acesta.In acest context complicat a intervenit demisia fostului consilier prezidential Simina Tanasescu, dupa o discutie purtata cu Petre Lazaroiu intr-o incercare neoficiala de lamurire a situatiei sale.Marti, la CCR a fost inregistrata oContactat marti seara de Hotnews a sustinut ca "Legea nu se aplica retroactiv, prin urmare omul ramane cu mandatul pe care l-a dobandit in conditiile legii la vremea respectiva".Replicaa venit imediat:pentru revizuirea Constitutiei, a declarat pentruca actualul cadru legislativ i se aplica "cu siguranta" si lui Petre Lazaroiu, "dar trebuie ca tribunalul constitutional sa constate existenta acestei situatii"."Eu spun ca se aplica si in cazul de fata, dar pentru asta. Din pacate sau din fericire, nu exista alta institutie a statului roman care sa il forteze pe dl Lazaroiu sa isi incheie mandatul", a adaugat Ioan Stanomir.Intrebat daca o solutie eleganta nu ar fi aceea ca Petre Lazaroiu sa isi dea demisia de onoare, prof. Stanomir a spus ca nu ia in calcul aceasta varianta."Noi vorbim acum despre altceva: despre constatarea unei, iar aceasta constatare trebuie sa fie facuta de Curtea Constitutionala, care are plenitudinea competentelor", a subliniat acesta.Ioan Stanomir afirma ca o decizie in cazul Lazaroiu trebuie sa apartina plenului, nu doar presedintelui Dorneanu."Eu cred ca ar trebui sa fie, si nu doar presedintele trebuie sa isi asume raspunderea, ci plenul", a afirmat expertul constitutional.Intrebat ce se intampla cu legalitatea deciziilor adoptate de CCR de acum inainte in prezenta lui Petre Lazaroiu, Ioan Stanomir a admis ca "este o problema foarte mare"."Dar, repet, singurul organism care poate solutiona aceasta problema este CCR. Este o situatie limpede de abuz de drept comis de CCR , dar profilul Curtii, asa cum a fost el gandit in Constitutia din 1991 revizuita ulterior, acorda acestei institutii posibilitatea inclusiv de a face aceste lucruri, in dispretul Constitutiei insasi.Aici e paradoxul. Gardienii Constitutiei incalca Constitutia si numai ei pot sa constate incalcarea Constitutiei", a subliniat acesta.Prof.univ. Stanomir nu crede ca presedintele Iohannis ar putea sa rezolve problema semnand un decret de incetare a efectelor decretului de numire a lui Petre Lazaroiu la CCR."Nu poate face acest lucru, eu nu cred asta", a punctat el.Ca o concluzie, Ioan Stanomir a facut trimitere la lucrarile comisiei prezidentiale pentru revizuirea Constitutiei, incheiate cu, raport ale carui recomandari nu au fost puse in aplicare nici pana astazi."Unde a fost poporul roman si unde a fost elita politica timp de aproape un deceniu si jumatate de la revizuirea Constitutiei in toate momentele in care s-a discutat despre regandirea acestei constitutii?Raspunsul este simplu: Nu a constituit o tema esentiala de gandire, considerandu-se ca putem merge pe apa cu un vas peticit. Cand vasul ia apa si suntem in pericol sa ne scufundam cu totii, abia atunci lumea realizeaza ca nu de petice avem nevoie, ci de o corabie trainica", a comentat Ioan Stanomir.