CCR a admis partial sesizarile impotriva comisiilor speciale pe Codul administrativ si Legile securitatii nationale

USR a formulat o sesizare de neconstitutionalitate privind Hotararea Parlamentului nr. 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea Codului administrativ.La randul sau, Grupul parlamentar al PNL a sesizat CCR pe Hotararea Parlamentului nr.19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale.Liberalii au depus luna trecuta sesizarea la CCR, invocand "lipsa de claritate si precizie a obiectivului definit al comisiei speciale, fapt care genereaza impredictibilitate cu privire la procedura de legiferare, restrangerea competentelor prevazute comisiilor parlamentare permanente de a dezbate proiecte din domeniul de analiza alocat acestora, generarea unei neclaritati asupra ordinii de sesizare a Camerelor Parlamentului, incalcarea prevederilor constitutionale privitoare la initierea propunerilor legislative, ingradirea accesului mass-media la lucrarile comisiei speciale".Potrivit sesizarii, Hotararea Parlamentului nr. 19 din 18 aprilie vizeaza aspecte ce tin de organizarea si functionarea unei autoritati de rang constitutional si "afecteaza valorile, regulile si principiile constitutionale"."Nu rezulta cu claritate si precizie care este rolul acestei Comisii speciale prin raportare la rolul comisiilor permanente ale celor doua Camere cu atributii in domeniul actelor normative cu incidenta asupra domeniului securitatii nationale, prin raportare la comisiile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, in special cele de aparare, ordine publica si siguranta nationala", se indica in sesizarea PNL.Liberalii mai sustin ca instituirea in beneficiul comisiei speciale a competentei generale de a examina, modifica si completa toate actele normative cu incidenta asupra securitatii nationale incalca principiul bicameralismului.