CCR a respins cea mai recenta sesizare a PNL si USR asupra legii privind statutul judecatorilor si procurorilor

Ziare.

com

Una dintre modificarile aduse acestei legi a fost aceea ca presedintele poate refuza o singura data numirea procurorilor de rang inalt. In forma initiala a legii, nu era limitat numarul de refuzuri pe care presedintele le putea formula.Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, formulata de 92 de deputati ai PNL si USR si de un deputat neafiliat, a fost dezbatuta si respinsa de catre CCR.CCR a respins, cu majoritate de voturi, ca inadmisibila, obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor mai multor articole.Aceasta noua sesizare asupra legii privind statutul judecatorilor si procurorilor a fost formulata de PNL si USR in urma cu o saptamana.In cuprinsul sesizarii, PNL a solicitat Curtii Constitutionale sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu o serie de intrebari preliminare cu privire la respectarea principiilor statului de drept, a drepturilor privind accesul la o justitie echitabila si stabilitatea sistemului judiciar din Romania. Demersuri similare au fost initiate in cazul Poloniei si Portugaliei, in raport cu statutul magistratilor, arata PNL.Totodata, PNL si USR reitereaza solicitarea adresata Curtii Constitutionale de a tine cont de evaluarea Comisiei de la Venetia asupra modificarilor aduse Legii 303/2004, respectiv de a suspenda solutionarea cauzelor aflate pe rolul CCR pana la publicarea analizei Comisiei de la Venetia."Amintim faptul ca apeluri similare adresate autoritatilor romanesti au venit din partea oficialilor Comisiei Europene, ai Consiliului Europei, precum si a principalilor parteneri strategici din UE si NATO. Principalele modificari aduse Legii 303/2004, cu efecte nocive asupra sistemului judiciar, vizeaza modificarea regimului privind pensionarea magistratilor, fapt care risca sa afecteze grav cursul proceselor aflate pe rol. Totodata, modificarile aduse modului de numire in functiile de conducere pericliteaza independenta magistratilor, implicit garantiile de independenta de care ar trebui sa se bucure acest corp profesional", argumenteaza liberalii.In 10 iulie, Senatul, in calitate de for decizional, a respins cererea de reexaminare formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Una dintre modificarile facute la finalul anului trecut la aceasta lege de catre Comisia speciala pentru legile justitiei a fost aceea ca presedintele poate refuza o singura data numirea procurorilor de rang inalt. In forma initiala a legii, nu era limitat numarul de refuzuri pe care presedintele le putea formula.Comisia de la Venetia a emis, vineri, o opinie preliminara in legatura cu modificarile la cele trei legi ale justitiei din Romania, formuland o serie de recomandari, intre care mentinerea rolului presedintelui si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt, renuntarea la schema de pensionare anticipata a procurorilor, eliminarea sau redefinirea prevederilor care le permit procurorilor sefi sa invalideze, ca neintemeiate, solutiile procurorilor. Expertii Comisiei de la Venetia considera ca noile prevederi ar putea conduce la o presiune excesiva asupra judecatorilor si procurorilor, subminand independenta sistemului judiciar si a membrilor sai.