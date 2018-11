CCR critica dur pozitia Inaltei Curti privind constituirea completurilor de 5 judecatori

Nimeni nu a contestat compunerea

Critica apare in motivarea deciziei privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu formarea completurilor de judecatori. Acest conflict dureaza din 2014, potrivit CCR. Doi judecatori, Livia Stanciu si Stefan Minea, au facut opinie separata in acest caz.Este vorba de sesizarea facuta de premierul Viorica Dancila, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea a declarat public ca ICCJ nu respecta noile legi ale Justitiei in cazul constituirii completelor de 5 judecatori.Citeste si:"Instanta suprema, prin Colegiul de conducere, pe cale de interpretare, a denaturat continutul legii in privinta modului de alegere a membrilor Completului de 5 judecatori si, totodata, tot pe cale de interpretare, a refuzat aplicarea imediata a noii legi.Astfel, Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe cale de interpretare, a dat un alt continut normelor de lege privind desemnarea membrilor completurilor de 5 judecatori si a refuzat, in mod expres, sa urmeze continutul acestora", se arata in motivare.Curtea Constitutionala mai arata ca problema compunerii legale a Completului de 5 judecatori este un aspect de procedura, iar solutionarea acesteia tine, in mod primar, de competenta formatiunii de judecata."Astfel, in materie penala, Completul de 5 judecatori avea posibilitatea sa invoce in orice stare a procesului din oficiu exceptia nelegalei sale compuneri, avand in vedere ca incalcarea dispozitiilor privind compunerea completului de judecata se sanctioneaza intotdeauna cu nulitatea absoluta", motiveaza CCR."Pozitia Colegiului de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost insusita, incepand cu 1 februarie 2014 pana in prezent, si de practica judiciara, de jurisprudenta generata de Completurile de 5 judecatori, si, astfel cum se afirma in punctul de vedere al instantei supreme, aflat la dosarul cauzei, intrucat nimeni nu a contestat legala compunere a Completului de 5 judecatori, asadar, nu s-a ridicat exceptia nelegalei compuneri a completului de judecata nici macar din oficiu, pentru ca eventual sistemul judecatoresc sa se autoregleze, ele au ramas ca atare investite cu solutionarea cauzelor si au pronuntat hotarari judecatoresti", explica CCR.Curtea Constitutionala mai arata ca preluarea de catre Colegiul de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a unei atributiuni ce vizeaza ideea dea transformat aceasta entitate administrativa intr-una jurisdictionala, din moment ce Colegiul de conducere a decis legala compunere a instantei, "ceea ce a afectat dreptul la un proces echitabil, in componenta sa esentiala ce priveste impartialitatea completului de judecata."Magistratii arata ca intrucat atat in materie penala, cat si extrapenala, sanctiunea compunerii nelegale a completului de judecata este nulitatea neconditionata si, prin urmare, absoluta, a actelor indeplinite de un astfel de complet, si tinand cont de faptul ca deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, conform art.147 alin. (4) din Constitutie,."Curtea retine ca prezenta decizie se aplica de la data publicarii sale, atat situatiilor pendinte, respectiv in cauzele aflate in curs de judecata, precum si in cele finalizate in masura in care justitiabilii sunt inca in termenul de exercitare a cailor de atac extraordinare corespunzatoare, cat si situatiilor viitoare", motiveaza CCR.