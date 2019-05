CCR decide daca ii primeste ca judecatori pe Stan si Deliorga, oamenii PSD

Ziare.

Reprezentantii USR au depus, la jumatatea lunii mai, la CCR o contestatie referitoare la numirea celor doi magistrati in functia de judecatori constitutionali, motivele, sustineau ei, fiind "unele pertinente".In privinta lui Gheorghe Stan, actualul sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, USR reclama in primul rand incompatibilitatea acestuia, dar si lipsa de anvergura profesionala."Din momentul numirii, prin hotarare a Camerei Deputatilor, si momentul publicarii in Monitorul Oficial a acestei hotarari, domnul procuror nu si-a prezentat demisia, ceea ce i-a permis ulterior sa efectueze anumite acte procesuale, in conditiile in care a fost numit judecator la CCR.Nu poti fi in acelasi timp si judecator si in acelasi timp si procuror. (...) O alta chestiune - nu a fost respectata conditia referitoare la inalta pregatire profesionala. Am avut un set de intrebari in Camera Deputatilor si in Comisia Juridica, domnul Gheorghe Stan fie a raspuns gresit, fie nu a raspuns la aceste intrebari.In afara de aceasta, CV-ul dumnealui nu este unul care sa ne faca sa concluzionam ca are o inalta pregatire profesionala, o anvergura de judecator la CCR. De asemenea, toate actele pe care le-a indeplinit in calitate de sef al Sectiei Speciale, in ultima perioada, au demonstrat ca nu indeplineste acea conditie referitoare la independenta, pe care ar trebui sa o manifeste un judecator la CCR, chiar si fata de cei care l-au numit", a spus deputatul USR Stelian Ion.In ceea ce-l priveste pe judecatorul Cristian Deliorga, USR a identificat, de asemenea, un motiv de incompatibilitate, generat de faptul ca acesta nu si-a depus demisia inainte de publicarea in Monitorul Oficial a numirii sale la CCR din partea Senatului."S-a incalcat in mod flagrant legea in Senat, in sensul ca audierea care trebuia efectuata nu a fost efectuata si in plenul Senatului, asa cum impune in mod imperativ legea. Trist este ca tot ce s-a intamplat in ultimul timp arunca, din pacate, o umbra de indoiala asupra activitatii Curtii Constitutionale, ceea ce a fost reflectat si in scrisoarea din partea oficialilor europeni, din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, care in mod explicit vizeaza aceasta ultima decizie referitoare la completurile de cinci judecatori, care si in opinia Comisiei Europene reprezinta un atac la independenta Justitiei din Romania.Nu vrem ca cea mai importanta Curte din Romania care se ocupa de verificarea constitutionalitatii, de apararea Constitutiei, sa fie codasul Europei intre Curtile Constitutionale din UE. Imaginea CCR si credibilitatea acesteia sunt foarte importante si trebuie aparate. La CCR nu trebuie sa ajunga marionete sau oameni care nu sunt pregatiti profesional", afirma deputatul USR.