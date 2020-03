CCR decide daca OUG pe anticipate e constitutionala

Ziare.

CCR a stabilit pentru 12 martie dezbaterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Avocatul Poporului in legatura cu OUG 26/2020, referitoare la alegerile anticipate.In 21 februarie, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu OUG privind alegerile anticipate, considerand ca modalitatea de desfasurare a alegerilor pentru Parlament nu poate fi legiferata prin OUG si ca, in domeniul electoral, competenta Guvernului este aceea de organizare a alegerilor si de reglementare normativa a masurilor care se impun in acest sens, si nu de stabilire efectiva a sistemului electoral national care este "un drept suveran al Parlamentului".OUG 26/2020 a fost adoptata de Guvernul Orban cu o zi inainte de a fi demis prin motiune de cenzura.