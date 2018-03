CCR: Superimunitatea judecatorilor CCR e partial neconstitutionala. In ce conditii pot fi urmariti penal sau arestati

Ce a contestat Opozitia: "Judecatorii CCR devin super-cetateni"

Ziare.

com

"Am spus ca este de competenta Curtii Consitutionale, si am invocat si practica CEDO, opinia Comisiei de la Venetia, ca este normal ca noi, cei din corpul carora a plecat problema penala, sa decidem asupra imunitatii.Daca ar fi ramas aceasta competenta la Camera sau la Senat, s-ar fi creat o stare de inconvenienta si de afectare a independentei noastre. Noi am fi depins de vointa Camerei sau a presedintelui, daca putem fi urmariti sau nu. Este firesc ca aceasta competenta sa ramana la Curte si tot Curtea sa se pronunte cu privire la suspendarea acelui judecator trimis in judecata", a declarat Valer Dorneanu, citat de News.ro.Potrivit acestuia, pentru judecatorul in functie, se cere aprobarea plenului, cu doua treimi, pentru arestare, retinere, perchezitie si trimitere in judecata, dar nu si pentru urmarire penala.Dorneanu a explicat si faptul ca cererea de urmarire penala in cazul unui judecator CCR nu va fi facuta de ministrul Justitiei, ci de procurorul general.CCR a dezbatut sesizarea PNL si USR pe legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR , contestatarii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni"."Partidul National Liberal a inregistrat in 23 februarie a.c. sesizarea de neconstitutionalitatea asupra modificarilor aduse Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. In principal, considerentele asupra neconstitutionalitatii modificarilor adoptate privesc instituirea unui regim de superimunitate atribuit membrilor Curtii Constitutionale, care se afla in afara cadrului constitutional actual", se arata in comunicatul transmis de PNL."Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei, instituind o imunitate extinsa, pentru judecatorii Curtii Constitutionale, cu privire la toate faptele penale comise de acestia, atat inainte de exercitarea mandatului, cat si in timpul exercitarii mandatului, indiferent daca faptele sunt realizate sau nu in legatura cu exercitiul mandatului si indiferent de forma de vinovatie", se mai arata in sesizarea depusa la CCR.Opozitia afirma ca imunitatea oferita judecatorilor Curtii Constitutionale este mai extinsa decat oricare dintre imunitatile si masurile de protectie stabilite de legiuitorul constituant pentru parlamentari, pentru presedintele Romaniei si pentru membrii Guvernului.Desi ramane posibila urmarirea penala si trimiterea in judecata, respectiv retinerea, arestarea sau perchezitionarea unui judecator al Curtii Constitutionale, conditiile legale in care se pot realiza aceste acte procesuale sunt dificil de realizat si depind, pe de o parte, de vointa exclusiva a unei autoritati politice, respectiv de Ministerul Justitiei, iar pe de alta parte de vointa autoritatii administrativ-jurisdictionale, plenul Curtii Constitutionale, spun semnatarii sesizarii.PNL si USR sustin ca legea adoptata in Parlament confera in mod nejustificat o atributie ministrul Justitiei, membru al unui organ politic, Guvernul, de a cere, la sesizarea procurorului general, urmarirea penala, retinerea, arestarea, perchezitionarea sau trimiterea in judecata a judecatorilor Curtii Constitutionale, fapt ce incalca competenta constitutionala a Ministerului Public, respectiv a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."Practic, ministrul Justitiei dobandeste o atributie absolut discretionara de apreciere cu privire la continutul sesizarii formulate de procurorul general, putand sa dea curs sau nu respectivei sesizari, in functie de aprecierea sa exclusiv subiectiva, fara a fi obligat sa aiba in vedere criterii obiective si transparente", potrivit sursei citate.Opozitia atrage atentia ca judecatorii CCR ar putea fi perceputi drept "super-cetateni" care beneficiaza nu numai de o imunitate extinsa pentru faptele penale comise, dar si de protectia factorului politic, anume de protectia Ministrului Justitiei.