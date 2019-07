CCR respinge modificarile aduse de Parlament la Codurile Penale

Ce reclama Opozitia

Potrivit unor surse judiciare, motivul invocat de judecatori pentru decizia luata este ca Parlamentul nu si-a exercitat obligatia de a efectua toate corelarile textelor din Codurile Penale cu deciziile anterioare ale Curtii.Decizia de azi a CCR a fost luata in unanimitate de cei 9 judecatori, sustin surse din institutie pentruAsadar, modificarile la Codurile Penale se intorc acum in Parlament, pentru a fi puse in acord, din nou, cu deciziile CCR.Citeste o analiza a principalelor modificari ale Codurilor Penale , adoptate de Parlament.Pana acum, CCR amanase de sapte ori sa se pronunte in acest caz.CCR a mai avut pe ordinea de zi si in 22 mai , in 28 mai , in 4 iunie in 26 iunie , in 4 iulie, in 10 si 11 iulie, aceste obiectii de neconstitutionalitate.Partidele de opozitie reclama peste trei sute de modificari "nocive" aduse Codurilor Penale, care vin "in contradictie nu doar cu statul de drept, subrezind politica penala a Romaniei si favorizand infractorii, dar si cu Legea fundamentala".Semnatarii sesizarilor au invocat atat motive extrinseci, cat si motive intrinseci de neconstitutionalitate si apreciaza ca ambele legi sunt neconstitutionale in ansamblul lor.In cazul modificarilor la Codul Penal, de exemplu, USR considera ca legea a fost adoptata cu incalcarea dispozitiilor art. 69 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, fapt care aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (3) si (5) si art. 69 din Constitutia Romaniei.Similar, in cazul legii care amendeaza Codul de Procedura Penala, a fost incalcat principiul bicameralismului, in conditiile in care Camera Deputatilor, Camera decizionala, a eliminat mai mult de jumatate din amendamentele adoptate de Senat pentru punerea in acord a dispozitiilor declarate neconstitutionale."In ciuda declaratiilor Puterii, aceste articole nu reprezinta transpuneri ale deciziilor CCR, ci doar vointa politica a coalitiei PSD-ALDE, a carei unica preocupare este, de aproape doi ani si jumatate, destructurarea sistemului judiciar si albirea dosarelor coruptilor, pentru ca infractorii sa poata fura linistiti in continuare, sa nu raspunda pentru faptele lor si sa ramana si cu banii furati", a transmis USR, la momentul depunerii sesizarii."Sunt favorizati direct infractorii, printr-un text de lege", a spus, la momentul adoptarii modificarilor, deputatul liberal Raluca Turcan, care a adaugat ca "dublul condamnat definitiv Liviu Dragnea a coordonat votul colegilor sai de partid"."Nimic mai grav, nimic mai descurajant pentru orice om de buna credinta. (...) Au dat acest vot astazi in Parlamentul Romaniei impotriva tuturor cerintelor din partea Uniunii Europene, Parlamentul European, Comisia Europeana, Comisia de la Venetia, dar, mai ales, impotriva asteptarilor oamenilor corecti din aceasta tara care isi doresc ca legea sa fie aceeasi pentru toata lumea si in Romania si sa pot sa traiesti in respect fata de lege", a declarat liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan.Sesizarea presedintelui Klaus Iohannis care vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, precum si Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie a fost trimisa CCR in 10 mai."Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie a fost transmisa de catre Parlament Presedintelui Romaniei in vederea promulgarii la data de 2.05.2019. Aceasta lege a fost supusa controlului anterior de constitutionalitate, prin Decizia nr. 650/2018 Curtea Constitutionala constatand neconstitutionalitatea unora dintre dispozitiile sale", a transmis seful statului.Acesta a precizat ca, in procedura reexaminarii legii, "Parlamentul a adoptat legea criticata cu depasirea limitelor fixate prin Decizia nr. 650/2018"."Astfel, cu ocazia punerii in acord a unora dintre dispozitiile legii, declarate neconstitutionale, cu Decizia nr. 650/2018, Parlamentul, pe de o parte si-a ignorat obligatia constitutionala de a pune in acord textele din legea criticata cu decizii anterioare ale Curtii Constitutionale, aspect ce contravine dispozitiilor art. 147 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 147 alin. (1) si alin. (4) din Constitutie, iar pe de alta parte, in procedura punerii de acord nu a realizat corelarile necesare, adoptand reglementari ce contravin principiului legalitatii, fiind astfel incalcate prevederile art. 147 alin. (2) prin raportare la art. 1 alin. (5) din Constitutie", a aratat seful statului in sesizarea de neconstitutionalitate.Tot atunci, Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum si pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara."Legea a fost transmisa de catre Parlament Presedintelui Romaniei in vederea promulgarii la data de 2.05.2019. Aceasta lege a fost supusa controlului anterior de constitutionalitate, prin Decizia nr. 633/2018 Curtea Constitutionala constatand neconstitutionalitatea unora dintre dispozitiile sale. Insa, in procedura reexaminarii legii - deschisa potrivit art. 147 alin. (2) din Constitutie - Parlamentul a adoptat legea criticata cu incalcarea art. 147 alin. (2) din Constitutie. Astfel, cu ocazia punerii in acord a unora dintre dispozitiile legii, declarate neconstitutionale, cu Decizia nr. 633/2018, Parlamentul, pe de o parte si-a ignorat obligatia constitutionala de a pune in acord textele din legea criticata cu decizii anterioare ale Curtii Constitutionale, aspect ce contravine dispozitiilor art. 147 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 147 alin. (1) si alin. (4) din Constitutie, iar pe de alta parte, in procedura punerii de acord nu a realizat corelarile necesare, adoptand reglementari ce contravin principiului legalitatii, fiind astfel incalcate prevederile art. 147 alin. (2) prin raportare la art. 1 alin. (5) din Constitutie", a mai transmis seful statului.Modificarile Codului Penal si Codului de Procedura Penala au fost adoptate, in 24 aprilie, de Camera Deputatilor, care este Camera decizionala.Ambele proiecte au fost dezbatute in procedura de urgenta, dat fiind ca ordonantele de urgenta care ar fi trebuit sa puna in acord codurile cu deciziile Curtii Constitutionale nu au fost emise."Nu s-a adus nicio modificare, nici macar o virgula deasupra deciziilor Curtii Constitutionale", a spus, dupa adoptarea proiectelor, liderul de atunci al PSD, Liviu Dragnea.