CCR sesizeaza Comisia de la Venetia pe scandalul Lazaroiu, asa cum anuntase judecatorul (Surse)

Informatia a fost obtinuta pe surse de Agerpres si nu a fost momentan confirmata oficial.Scenariul sesizarii Comisiei de la Venetia fusese lansat chiar de Petre Lazaroiu, duminica seara, la Antena 3.El a spus ca a discutat cu colegii sai de la Curtea Constitutionala despre intalnirea avuta cu consilierul prezidential Simina Tanasescu si ca s-a ajuns la concluzia ca trebuie sesizata Comisia de la Venetia cu privire la aceasta situatie."Cu totii am ajuns la aceeasi concluzie: ca trebuie sa ies public, pentru ca si dansii au inteles ca exista o stare de pericol. (...) Initial, am vrut in aceeasi zi sa sesizam Comisia de la Venetia, am zis sa o lasam pentru luni. Ne mai gandim, ne mai cutare... Dar cu totii am spus ca trebuie sa iesim", a afirmat judecatorul Lazaroiu, la Antena 3, intrebat daca le-a spus colegilor de la CCR despre intalnirea avuta cu consiliera presedintelui Klaus Iohannis El a adaugat ca s-a ajuns la concluzia de a fi sesizata Comisia de la Venetia, "punctual, pe aceasta chestiune".Petre Lazaroiu a spus vineri ca a avut o intalnire cu Simina Tanasescu in biroul acesteia de la Facultatea de Drept, unde judecatorul CCR ar fi fost chemat de aceasta si, in discutie ar fi aparut si subiectul posibilei revocari a sa de la Curte, pe motiv ca i-a expirat mandatul.La scurt timp dupa izbucnirea scandalului, Administratia Prezidentiala a anuntat ca in discutia pe care Simina Tanasescu a avut-o cu judecatorul CCR, nu a reprezentat Administratia Prezidentiala."Consilierul prezidential doamna Simina Tanasescu s-a intalnit joi, 14 iunie a.c., cu judecatorul Petre Lazaroiu la sediul Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti pentru a-i inmana acestuia doua carti de specialitate pe zona dreptului financiar. Mentionam ca in aceste zile consilierul prezidential Simina Tanasescu se afla in concediu de odihna tocmai pentru ca desfasoara activitati didactice.In acest context, a avut loc o discutie pur teoretica pe marginea solicitarii asociatiei civice VeDem Just, o discutie tehnica, intre doi profesionisti de drept constitutional, care nu a implicat in niciun fel institutia Presedintelui Romaniei. Drept urmare, sunt complet neadevarate si nefondate orice fel de speculatii sau insinuari cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecatorului Petre Lazaroiu", se arata in pozitia Administratiei Prezidentiale.Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu , a declarat duminica ca Simina Tanasescu a intervenit si in 2015 asupra alesilor dintr-o comisie parlamentara.