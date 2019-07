CCR si desfiintarea justitiei romanesti

Ziare.

com

Superba, nu doar inteleapta era fiica lui Priam si sora eroului troian Hector, un barbat adevarat. Dar frumoasa femeie a refuzat avansurile prea lubricului Apollo, iar zeul a pedepsit-o otravindu-i cadoul proorocirii, pe care de la acelasi nedorit amorez refuzat si rau perdant il primise in dar. Timeo danaos et dona ferente. Fereste-te de greci si de cadourile lor, zice o vorba, amintind de calul troian.Nenorocira Casandrei? Vedea catastrofele inainte de a se produce si-si avertiza contemporanii. Dar Apollo, zeul luminii si al artelor, o blestemase sa nu fie crezuta.Unii observatori mai putin intunericiti decat contemporanii Casandrei au prevazut si inregistrat de mult punerea progresiva pe butuci a statului de drept cu ajutorul infiltrarilor pesediste de institutii, prin cucerirea, demolarea sau izolarea lor. De pilda prin aruncarea in aer a DNA. Dar n-au fost crezuti. Au fost considerati excesiv de prapastiosi. Astfel incat opozitia si-a permis sa nu-i prea bage in seama.Presedintele, izolat de pesedismul si uselismul la care cotizase si el, candva, inainte de a-l ataca la baioneta, a preferat, prudent, sa se ingrijoreze doar pas cu pas si numai dupa revenirea din concedii. La randul sau, poporul nu s-a alertat decat punctual. S-a enervat, ce-i drept. Dar rau s-a infuriat abia cand puterea pesedista a sarit calul cu OUG-uri antijustitie prea gogonate, ca sa nu provoace alarma generala si sa nu scoata spontan in strada sute de mii, determinandu-i pe multi sa ia cu asalt si urnele.Dar de facut nu s-a facut nici prin proteste nici prin alegeri mare lucru. S-a ramas cum s-a vorbit. Deturnarea unor institutii ca a avocatului poporului si a CCR s-a dovedit ireversibila. Operatiunea demolarii statului de drept a continuat necurmat, pas cu pas si riguros, efectuata fiind de greii PSD in Parlament si in Guvern, cu complicitatea clientilor si slugilor lor infiltrate in institutii cheie.Mai nou, ca sa fie pesemne siguri ca mortul de la groapa nu se mai intoarce, o majoritate a judecatorilor CCR a mai dat o lovitura de pomina. Cadavrului justitiei romanesti, cea asasinata legislativ de gasca Rudotel, Iordache-alta-intrebare, Nicolae, Nicolicea si stapanii lor, precum si, judiciar, de insi ca Lia Savonea et comp, i s-a mai inoculat un ser mortal. Cireasa fatala s-a plasat pe tort dupa un lung cortegiu funebru de masuri. Li se luase magistratilor aerul prin anularea cooperarii procurorilor cu serviciile secrete, prin amputari de coduri si, toxic la maximum, prin politizarea Inspectiei judiciare si a SS, sectia speciala de investigare a magistratilor a caror desfiintare o tot propun institutii internationale de prestigiu, inca nepesedizate si deci functionale, ca GRECO si Comisia de la Venetia, fara s-o impresioneze insa pe regina semnianalfabeta a baronilor rosii.Dar fiindca demersurile adoptate de regimul dragniot cu mana marionetei-premier si a altor ministri n-au fost judecate de oligarhie ca suficiente spre a proteja definitiv si irevocabil intreaga cleptocratie, scutind-o de a da socoteala pentru jaful la scara nationala la care se dedau marii ei corupti, au intrat in lupta si agentii PSD din CCR. Care cu majoritatea lor, au distrus sentintele de fond adoptate de completele de trei judecatori in procesele de coruptie aflate in curs. Marii mafioti si mituitorii lor rasufla usurati. Se pregatesc sa achizitioneze generoase daruri neotravite. In semn de eterna recunostinta, le vor darui membrilor CCR care au avut bunatatea de a executa ordinul primit, scapandu-i de pedeapsa pentru pradarea romanilor de la inaltimea functiilor lor publice.Cine profita de aiuritoarea sentinta invalidand completele de trei judecatori, pronuntata de pesedistii CCR Valer Dorneanu, Marian Enache si nou-venitii Gheorghe Stan si Cristian Deliorga, cu complicitatea udemeristului Attila Varga? Profita pegra toata. Castiga drojdia societatii romanesti.Au invins interlopii. Avantajata e intreaga mafie. Profita din plin mai cu seama inculpatii din categoria celor cu painea si cutitul. Care s-au capatuit furand din greu din banul public spre a amplifica, astfel, subdezvoltarea si saracia romanilor. Condamnati sau pe cale de a fi condamnati fara drept de apel, ticalosii se vor bucura de un nemeritat respiro. Ar urma sa li se rejudece procesele. Si n-ar fi exclus sa beneficieze, gratie lungului rastimp de libertate daruit lor de tovarasii lor din PCR-ul rebotezat, de cadoul prescriptiei delictelor lor rusinoase. In speta, de impunitatea mult ravnita de hotii ministri si primari. Si inca nu e clar, vai, ce se va intampla cu sentintele de condamnare definitiva.S-a ajuns ca marii corupti sa nu mai poata fi condamnati in Romania. Tara nu mai e, prin urmare, un stat de drept european. Sau o democratie, precum cele ale aliatilor occidentali ai tarii. Ci jenanta versiune contemporana a unui voievodat sclavagist sau feudal, stapanit de baroni rosii, prieteni la toarta cu infractiunea si cu infractorii. Dar nu de azi de ieri e asa.Ca liderii PNL, Orban si USR, Barna, condamna barbateste o decizie CCR pe care primul a numit-o "stupefianta", cerand demisia imediata a judecatorilor CCR, e bine. Si perfect justificat. Dar se ridica instantaneu intrebarea: n-ar fi trebuit sa demisioneze de mult? Unde ati fost domnilor, cand observatorii deplangeau, scandalizati, feudalizarea tarii, fara sa iste in partidele opozitiei ecouri mai notabile decat cele absente ale proorocirilor Casandrei? De ce nu v-a cuprins "stupefactia" cu ani, cu luni si saptamani in urma? De ce ati reactionat placid atata amar de vreme? De ce nu v-ati revoltat cu folos? De ce n-ati obtinut demisia CCR desi este de ani de zile "imperativa"? Si de ce nu va puneti cenusa in cap pentru ca ati ignorat vinovat "Casandrele" care v-au avertizat?