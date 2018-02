Cea mai importanta decizie luata de CCR pe Statutul magistratilor. Iata lista completa a exceptiilor admise

Ziare.

Judecatorii CCR au decis ca obligativitatea statului de a se indrepta in justitie impotriva unui magistrat care a luat o hotarare cu "rea-credinta" sau "grava neglijenta" este neconstitutionala, admitand exceptiile ridicate de ICCJ, potrivit unei analize facute de Mediafax Va prezentam lista exceptiilor admise de CCR, insa cu mentiunea ca este foarte important de vazut cum au motivat exact magistratii Curtii pentru a intelege cum va fi modificata aceasta lege.Exceptia a fost ridicata de ICCJ care a semnalat faptul ca formularea "judecatorii si procurorii sunt obligati sa se abtina de la orice activitate legata de actul de justitie in cazuri in care presupun existenta unui conflict de interese" este prea laxa si nu da ocazia magistratului sa isi indrepte comportamentul care l-ar putea pune in ipostaza respectiva.Includerea comisiilor speciale parlamentare pentru controlul activitatii serviciilor de informatii in randul organelor abilitate sa verifice veridicitatea datelor din declaratiile date de magistrati in legatura cu apartenenta la un serviciu de informatii, nu respecta principiul separarii puterilor in stat, a sustinut Curtea Suprema. Cu alte cuvine, Parlamentul nu poate controla Justitia si nu poate verifica magistrati. De asemenea, s-a constat ca expresia "Rezultatul verificarii efective are valoare de informare conforma" este extrem de ambigua, fiind pentru prima data folosita in legislatia romaneasca, fara sa fie explicata.Se refera la limitarea modului in care Presedintele Romaniei face numirile si revocarile presedintelui si vicepresedintelui ICCJ. Exceptia a fost ridicata de PNL care a invocat o alta decizie a CCR, anume, decizia CCR nr. 375/2005, prin care s-a stabilit ca e dreptul presedintelui exclusiv de a face aceste numiri, fapt prevazut expres in Constitutia Romaniei, la art. 94, lit. c)Modificarea prin care CSM "dispune detasarea judecatorilor si procurorilor la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite" si "precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei" este considerata neconstitutionala. Exceptia a fost ridicata de PNL care a argumentat neclaritatea textului (ce inseamna orice functie - n.r.), in conditiile in care legislatia enumera in mod expres ce functii pot ocupa procurorii si judecatorii.Se refera la magistratii care au fost suspendati din functie dupa ce au fost trimisi in judecata dupa procedura judecatii in camera preliminara sau la cei care au fost pusi sub control judiciar pentru comiterea unei infractiuni si le-a fost, totodata, interzis dreptul de a exercita profesia. Potrivit modificarilor, acesti magistrati nu ar mai fi intrat sub incidenta articolelelor care fac referire la interdictiile generale aplicabile magistratilor, lucru pe care judecatorii CCR il considera neconstitutional. Cu alte cuvinte, modificarile i-ar fi permis unui judecator trimis in judecata pentru comiterea unei infractiunii sa aiba mai multe drepturi decat un magistrat fara probleme penale. De exemplu, sa isi deschida o afacere.Magistratii CCR au decis ca judecatorii si procurorii nu pot fi membri ai Guvernului in conditiile propuse de modificarile legii. Exceptia a fost ridicata de PNL care a criticat atat ipostaza in care este pus CSM care poate doar sa "ia act" de aceasta decizie, cat si prevederea potrivit careia, pe toata perioada numirii, magistratului nu i se mai aplica interdictiile si incompatibilitatile general aplicabile. De asemenea, neconstitutionala este considerata si posibilitatea "suspendarii voluntare" a magistratului pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 3, decizie pe care CSM este chemat "sa o constate" in termen de maximum 15 zile.Articolul se refera tot la suspendarea la cerere a magistratului, dar pentru o alta perioada de timp fata de art. 62 (2 ani, fata de 3 ani). Faptul ca doua articole fac referire la acelasi lucru creeaza neclaritate. Exceptia a fost ridicata de ICCJToate aceste articole se refera la calculul vechimii in munca a magistratilor si a celor care au indeplinit functii asimilate, care ies la pensie, in enumerare fiind cuprinsa si pensionarea celor care au indeplinit "functia de ministru al Justitiei", precum si la instituirea interzicerii cumularii pensiei cu salariul pentru magistratii care nu au implinit inca 65 de ani. Exceptia a fost ridicata de ICCJ care considera ca este discriminatoriu pentru ca, de exemplu, un magistrat care a trecut de varsta de 65 de ani ar putea incasa si pensie si salariu fata de unul care are sub 65 de ani si care nu are voie. Pe de alta parte, se ingradeste dreptul la munca pentru persoanele care inca nu au implinit varsta de 65 de ani, dar au iesit la pensie pentru ca au indeplinit conditiile.Prevederea care face referire la obligativitatea magistratului de a motiva hotarari sau a depune acte in anumite termene se suprapune cu cea prevazuta la lit. h) a aceluiasi articol. Exceptie ridicata de ICCJArticolele fac referire la aplicabilitatea legii si s-a considerat ca modul in care sunt formulate se suprapun cu alte prevederi din legislatie