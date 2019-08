Cum a vrut CCR sa se judece singura, dar Inalta Curte n-a lasat-o. Motivarea unei decizii care a impiedicat cenzura la CCR

"Se incalca dreptul la un proces echitabil"

"S-ar anula neutralitatea"

Procesul

Ziare.

com

Astfel, in timpul procesului, CCR a solicitat Curtii de Apel Bucuresti sa sesize... CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate privind un articol din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.Pe 20 iunie 2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins aceasta sesizare ca inadmisibila. CCR a contestat decizia, dar Inalta Curte a respins ca nefondat recursul pe 7 noiembrie 2018.Inalta Curte arata in motivarea acestei decizii , care a fost publicata recent, ca "exceptia invocata nu este o veritabila exceptie de neconstitutionalitate."In realitate, ar fi vorba de concluziile puse de CCR in cadrul procesului, iar articolul din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ nu ar intra oricum in "coliziune" cu Constitutia."Prima instanta a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, ca inadmisibila, retinand, in esenta, ca parata nu are un interes legitim in sustinerea acestui demers, avand in vedere ca in ipoteza in care cererea de sesizare cu exceptia de neconstitutionalitate ar fi admisa, efectul imediat ar fi incalcarea drepturilor procesuale ale partii adverse, practic, parata fiind in situatia privilegiata de a invalida din continutul unui text de lege interpretarea ce nu ii este favorabila, in conditiile in care ea este parte litiganta in acea cauza", arata ICCJ.Corect a constatat judecatorul fondului, observa Inalta Curte, ca prin admiterea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale s-ar incalca dreptul la un proces echitabil, asa cum este consacrat in art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, precum si principiul ca nimeni nu poate fi judecatorul propriei sale cauze.Magistratii arata ca rezulta cu evidenta ca dreptul la un proces echitabil nu ar fi respectat, fiind infranta egalitatea de arme dintre partile litigante, in conditiile in care CCR s-ar afla in postura de a impune o interpretare a legii, ce ar influenta in mod decisiv solutia din propriul proces.Pe de alta parte, mai explica judecatorii ICCJ, in acest fel, se incalca principiul(nimeni nu este judecator in propriul sau proces - n.red.).Inalta Curte precizeaza ca in litigiile avand ca obiect exceptii de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala functioneaza ca un tert investit cu o functie judiciara specifica, in acest caz, de a exercita controlul de constitutionalitate asupra legilor posterior intrarii lor in vigoare, in situatia invocarii pe cale incidentala in fata unei instante de judecata a neconstitutionalitatii unei sau unor prevederi dintr-o lege sau dintr-o ordonanta de guvern."In cauza de fata, dand curs pretentiei Curtii Constitutionale de a se pronunta ea insasi asupra campului de aplicare al art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, text aplicabil spetei, in care are calitate de parte litiganta,, contrar lui- norma generala de drept cu caracter imperativ si inderogabil", adauga motivarea Inaltei Curti.Magistratii mai arata ca, din aceste motive, instanta de fond, cu indrituire, nu a mai analizat conditiile specifice de admisibilitate ale cererii de sesizare a Curtii Constitutionale, din cuprinsul art. 29 al Legii nr. 47/1992,"Cum pozitia instantei de control judiciar este consonanta cu solutia judecatorului fondului, din aceleasi considerente, nu vor fi examinate sustinerile recurentei) referitoare la indeplinirea conditiilor privind sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocata, prevazute de textul de lege precitat, examinarea acestora fiind inutila fata de motivele pe care se intemeiaza solutia pronuntata in cauza," conchide Inalta Curte.Elenina Nicut s-a adresat instantelor de judecata dupa ce, in 22 iunie 2017, regulamentul CCR a fost modificat, iar opiniile concurente formulate la Deciziile 304/2017 si 392/2017 (cu privire la Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si cea privind infractiunea de abuz in serviciu - n.red.) au fost eliminate din Monitorul Oficial.Curtea de Apel Bucuresti a decis ca cele doua opinii separate sa fie publicate pe site-ul CCR si trimise la publicare in Monitorul Oficial.Decizia Curtii de Apel Bucuresti a fost contestata la Inalta Curte.