Dan Barna, despre motivarea CCR: Romania devine republica parlamentara

"Presedintele a actionat in baza atributiilor constitutionale pe care statul roman le avea pana in acest moment, pentru ca pana la aceasta decizie CCR nu a fost nicio problema. A fost foarte clar ca Romania este o republica semi-prezidentiala.De aceea este abuziv ceea ce se intampla. Asteptam pozitia presedintelui si a echipelor de juristi de la Cotroceni pentru a analiza care sunt modalitatile. Eu sunt optimist pentru ca este o miza imprtanta pentru Romaia ca presedintele sa raman in respectarea literei Constitutiei", a afirmat liderul USR Dan Barna la Parlament.El a mai precizat ca CCR stabileste care sunt atributiile ministrului Justitiei si ale presedintelui Romaniei, cand Curtea ar trebuie de fapt doar sa constate atributiile asa cum sunt ele prevazute in Constitutie." In cuprinsul acestor considerente exista un text acolo in care scrie ca Curtea stabileste care este intinderea atributiilor presedintelui si ale ministrului Justitiei, cand de fapt rolul CCR este acela de a constata aceste atributii asa cum sunt ele prevazute in Constitutia Romaniei si nu de a stabili care este puterea ministrului Justitiei si a presedintelui. Curtea a stabilit ca presedintele sa iasa prost din aceasta stabilire a atributiilor. Prin aceasta decizie nu face decat sa ia atributii pe care Constitutia i le da expres presedintelui. Este clar un abuz, o schimbare a sistemului juridic in Romania. Intr- o alta precizare in cuprinsul motivarii spune foarte clar ca procurorii nu artrebui sa aiba o independenta astfel cum au judecatorii.Tocmai acest principiu a stat la baza aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Curtea a devenit o institutie politica decizionala care incearca sa guverneze in Romania prin aceasta decizie'', a completat Barna.In legatura cu acelasi subiect, deputatul USR Ion Stelian a explicat ca nici macar judecatorii Curtii nu au cazut de acord asupra deciziei, existand astfel opinii separate."Aceasta decizie contine o opinie concurenta semnata de doi dintre judecatori si trei opinii separate. Judecatorii CCR au avut opinii diferite. Opinia concurenta mai spune ca de fapt ceea ce se imputa presedintelui ar fi un conflict constitutional intre CSM si ministrul Justitiei, si acest conflict ar fi transkis catre presedinte. Noi am vazut ca presedintele a facut timitere foarte clara la avizul CSM, care avizul a analizat foarte clar argumentele ministrului Justitiei pe legalitate, nu pe oportunitate. Decizia presedintelui a fost una care a luat in consoderare chestiuni de legalitate. In final de face feferire si la oportunitate, dar intr-un mod subsecvent. Cred ca s-a exagerat cu mult acel paragraf", a declarat deputatul USR Ion Stelian. CCR a publicat motivarea, de 133 de pagini, in cazul conflictului presedinte- ministrul Justitiei, generat ca urmare a refuzului presedintelui Iohannis de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA.Judecatorii CCR Livia Stanciu, Daniel Moral si Stefan Minea au semnat opinii separate de decizia adoptata de majoritatea CCR.