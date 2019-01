De ce Iohannis poate refuza numirile de ministri ori de cate ori considera. Explicatiile unui fost judecator CCR

Decizia CCR din 2008

Augustin Zegrean considera ca presedintele Klaus Iohannis este in cadrul dispozitiilor constitutionale si nu i se poate reprosa nimic pentru ca a refuzat propunerilor la ministerele Transporturilor si Dezvoltarii Regionale, amanarea motivarii deciziei nefiind reglementata prin lege.Augustin Zegrean a declarat, vineri, ca, potrivit dispozitiilor CCR, presedintele poate sa refuze o numire ori de cate ori considera ca propunerea nu intruneste conditiile legale."Amandoua propunerile sunt prima data facute, pentru ca nu au mai fost facute pentru aceste posturi, deoarece nu erau vacante. Suntem la prima propunere, atat pentru postul de la Ministerul Transporturilor, cat si pentru cel de la Dezvoltare Regionala, chiar daca Lia Olguta Vasilescu a mai fost propusa, initial, pentru Transporturi. Dar este alta propunere, este altceva.In Legea de organizare a Guvernului scrie cine poate fi ministru si cine nu, dar tot in decizia CCR se preia o alta formulare care spune ca seful statului poate sa refuze si ca nu se poate veni, nici intr-un caz, cu aceeasi propunere. In decizia CCR din 2008 se spune clar ca nu se poate veni cu aceeasi propunere daca a fost respinsa o data, pentru acelasi minister. Presedintele este in cadrul dispozitiilor constitutionale, nu i se poate reprosa nimic pentru aceste refuzuri", a spus Zegrean.Acesta a subliniat ca la DNA s-a venit cu aceeasi propunere pentru functia de sef al institutiei, fiind in afara oricarei logici "sa faci o propunere, sa fie respinsa si sa revii cu aceeasi propunere"."Nu se poate acest lucru. Ei spun ca deciziile CCR trebuie respectate si ca le respecta, dar am impresia ca le respecta numai cand le convine, cand sunt in favoarea lor. Un om care nu se califica pentru postul de minuistru o data, cum sa vii cu acelasi om? Ei spun ca au 500.000 de membri, pai nu mai gasesc un alt membru pe care sa il propuna?", a mai spus fostul judecator al CCR.In ceea ce priveste anuntul sefului statului ca va prezenta, ulterior, motivarea deciziilor de respingere a propunerilor pentru cele doua ministere, Augustin Zegrean a explicat ca nu este nicio lege care sa stipuleze cand trebuie sa fie data motivarea."Nu scrie in lege. In alte legi se scrie ca, de exemplu, ICCJ trebuia sa faca tragerea la sorti si 5 ani nu a facut-o. Daca scrie nu se face, darmite cand nu scrie? Nu este nicio dispozitie legala care sa spuna in ce termen presedintele trebuie sa isi motiveze refuzul. Sigur, este explicabil acest decalaj, pentru ca i s-a reprosat presedintelui ca nu se grabeste cu numirile, dar azi seful statului nu a mai stat sa motiveze in scris.El are o motivare, doar ca nu este scrisa, dar le-a dat verbal rasunsul ca ei sa poata pregati pe altcineva pentru aceste posturi. Nu cred ca o vor face, vor insista pentru aceste posturi cu aceeasi oameni si vor merge, din nou, la CCR. O vom lua, din nou, de la capat", a mai spus Zegrean.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca va respinge propunerile premierului Viorica Dancila pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii, si anume, Mircea Draghici si Lia Olguta Vasilescu.