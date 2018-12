Deciziile CCR sub semnul nulitatii? Nelegala compunere a Curtii Constitutionale

De ce hotararile unui complet in care un judecator nu e tras la sorti, dar altfel indeplineste toate conditiiile legale pentru a fi judecator, sunt nule, iar deciziile unei Curti Constitutionale in care doi judecatori sunt acolo impotriva legii, a Constitutiei chiar, sunt valabile si reconfigureaza Romania dupa voia acestor judecatori?

Ce solutii exista?

De ce nelegala compunere a CCR nu ar fi la randul ei atacata in instanta? Pana la urma, Codul de Procedura Civila e norma general aplicabila si ea contine exact contestatia in anulare.



Iar instanta sesizata cu acest caz poate sesiza la randul ei CJUE pentru o chestiune care priveste direct statul de drept.

Ziare.

com

Chiar daca dl Toader are in vedere doar un atac la dna Cristina Tarcea, careia vrea sa ii impute (in solidar cu Livia Stanciu, desigur) amnistia partiala decisa de CCR si care urmeaza probabil sa fie desavarsita de Guvern si/sau Parlament.Adevarul este ca o urmare a acestei amnistii perverse ar trebui sa existe, pentru ca insasi CCR are, dupa cum remarca si judecatorul Cristi Danilet, o mare problema de legala compunere, o problema care nu s-ar putea dovedi una nu chiar fara solutie juridica, dupa cum cred PSD si CCR.Curtea Constitutionala a decis ca toate completurile de 5 ale ICCJ, penale si civile, au fost gresit constituite inca din februarie 2014 pentru ca numai patru dintre cei 5 judecatori au fost trasi la sorti. De ce decizia este aberanta au explicat deja autentici specialisti in drept.Lasand insa la o parte explicatiile tehnice, ceea ce insusi ministrul Justitiei se face ca nu intelege (ar fi teribil sa nu inteleaga intr-adevar) este ca hotararea constituirii completurilor nu a fost luata de presedintele ICCJ, indiferent cum s-a numit titularul functiei.Hotararea a fost luata de Colegiul de conducere al ICCJ, adica un organism din care fac parte 9 judecatori alesi de Adunarea generala a judecatorilor instantei supreme.Deci din 2014 pana in 2018 s-au rulat in Colegiul de conducere al ICCJ 45 de judecatori ai Inaltei Curti, plus presedintele si vicepresedintele instantei. Toti sunt incompetenti sau ticalosi? Chiar in 2018 au fost in Colegiul ICCJ inclusiv doi dintre judecatorii considerati a fi cei mai prietenosi cu PSD - Stefan Pistol (opinie separata in sensul achitarii pentru Dragnea in Dosarul Bombonica) si Simona Nenita.In plus, judecata fiecarui dosar incepe cu verificarea propriei competente si a propriei legale compuneri de catre completul cu investit. In 4 ani, probabil ca in completurile de 5 au intrat cam toti judecatorii ICCJ macar o data. Toti sunt prosti sau ticalosi?Dar, dincolo de asta,Prima problema este cunoscuta inca de la numirea, in 2015, a judecatoruluiArt 143 din Constitutie prevede trei conditii minimale pentru numirea la CCR:Cum criteriul competentei nu e detaliat de lege, el este practic inaplicabil. Daca ai fost competent ca jurist consult la Uzina de utilaj chimic sau avocat pentru contraventii si divorturi, esti numai bun de judecator CCR.Dar macar conditia de 18 ani vechime este clara. Ei bine, dna Teodoroiu nu o indeplineste. Domnia sa nu a fost nicio zi magistrat, avocat sau macar jurist consult. Deci nu are activitate juridica. Activitate didactica in invatamantul juridic superior are doar din 2013, la Universitatea "Titu Maiorescu".In schimb, multa politica. A fost secretar de stat in Ministerul Justitiei. In CV-ul oficial al dnei Teodoroiu sunt trecute doua perioade: mai 2012 - ianuarie 2013 si aprilie 2013 - februarie 2015. Mai exista insa o perioada, trecuta sub tacere in CV-ul oficial de pe site-ul CCR : in perioada mai 2002 - ianuarie 2005, dna Teodoroiu a fost secretar de stat, deci adjuncta a ministrului Stanoiu intr-o perioada sinistra pentru Justitie.Dna Teodoroiu a mai fost consilier pe la CSM, a fost si prin Consiliul National de Integritate si, ca sa-si carpeasca cei 18 ani vechime cumva, dna Teodoroiu a invocat activitatea de cercetator la Institututui Academiei pe care o are din 1994. Adica niste conditii precise ale legii - 18 ani in activitate juridica sau in invatamant juridic - au fost modificate ca sa intre dna Teodoroiu, trimisa la CCR de masinaria PSD.Si mai grava este. Domnia sa a fost numit judecator in anul 2008, de presedintele Traian Basescu, pe un rest de mandat, ca urmare a decesului lui Petre Ninosu. Preluand restul de mandat, acesta a expirat in 2010.Dl Basescu a decis sa-l mai numeasca o data pe dl Lazaroiu pentru un mandat integral de aceasta data, care va expira in 2019.Ei bine, anul acesta Curtea Constitutionala a stabilit prin Decizia 136 (martie 2018) , referitoare la modificarile aduse Legii 47/1992 de functionare a CCR, ca o asemenea situatie incalca legea fundamentala:A mai fost un judecator in aceeasi situatie, cu un mandat total de 10 ani - Tudorel Toader, dar pe el decizia nu are cum sa-l mai atinga deoarece nu retroactiveaza. E drept ca Tudorel Toader reproseaza tuturor faptul ca nu stiau ce va decide CCR inainte ca ea sa decida, deci faptul ca nu au stiut ca se afla intr-o situatie de neconstitutionalitate. Iata ca nici domnia sa nu a stiut vreme de 10 ani sau a stiut, dar nu i-a pasat.Daca pentru ceea ce s-a intamplat inainte de martie 2018 Decizia 136 nu are niciun efect, din acel moment vorbim despre o stare de neconstitutionalitate certa, constatata, in care se afla un judecator care a participat si participa la luarea tuturor deciziilor Curtii.Judecatorii CCR nu au nicio problema cu situatia in care se afla, desi, atunci cand s-au plans Comisiei de la Venetia pentru criticile la care a fost supus dl Lazaroiu exact pe motiv de neconstitutionalitate a mandatului, au primit un raspuns usturator:Klaus Iohannis este prea comod sau prea nepriceput pentru a dispune revocarea judecatorului numit de presedinte pe motiv ca nu mai indeplineste conditiile legale sa fie acolo.Ramane. Sa nu uitam ca CCR a pierdut trei procese in 2018. Doua pentru incalcarea dreptului la informare (iar presedintele CCR refuza in continuare sa execute hotararea judecatoreasca ) si unul pentru emiterea Hotararii 1/2017 care ii dadea dreptul lui Valer Dorneanu sa publice opiniile separate si concurente dupa cum ii convenea sau nu.CCR a fost obligata de instanta sa renunte la Hotararea 1, sa publice opiniile cenzurate. Mai mult, CCR a fost sever criticata de Comisia de la Venetia pentru Hotararea 1.Pana la urma, o institutie cu maxima putere complet derapata din tiparul legal si constitutional trebuie oprita cumva de la distrugerea acestei tari.