Doi judecatori CCR critica dur viteza cu care s-au amputat Codurile Penale: Politica penala a statului nu poate fi dezbatuta si votata intr-o singura zi

Opinia concurenta

Sedinta din 24 aprilie

Hibele procedurii

Se incalca Constitutia

CCR a admis, in iulie 2019, sesizarile depuse de PNL, USR si de presedintele Klaus Iohannis in acest caz. Printre motivele invocate de CCR este ca Parlamentul nu si-a exercitat obligatia de a efectua toate corelarile textelor din Codurile Penale cu deciziile anterioare ale Curtii.Printre modificarile cele mai criticate aduse Codurilor Penale se afla reducerea termenelor de prescriptie a faptelor, abrogarea infractiunii de neglijenta in serviciu si limitarea la un an a perioadei pentru denunt.Motivarea acestei decizii a fost publicata joi pe site-ul CCR. Judecatorii Simina Tanasescu si Livia Stanciu au facut o opinie concurenta in acest caz si au explicat ca legea a fost adoptata cu incalcarea dispozitiilor art. 69 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, fapt care aduce atingere prevederilor art.1 alin.(3) si alin.(5) din Constitutie.Asta deoarece raportul comisiei parlamentare speciale comune, elaborat in cadrul procedurii din fata Camerei Deputatilor, a fost difuzat deputatilor in chiar ziua votului, asadar, cu nerespectarea termenului de cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii legislative in plenul Camerei Deputatilor.Acest lucru determina neconstitutionalitatea legii, in ansamblul sau.Totul s-a intamplat pe 24 aprilie 2019, moment in care comisia condusa de Florin Iordache a finalizat raportul si l-a inaintat Camerei Deputatilor, in conditiile in care forma legii adoptate in Senat a fost transmisa Camerei Deputatilor in data de 10 decembrie 2018.Acest lucru a dus la imposibilitatea exercitarii plenare a mandatului de deputat, "in sensul ca nu au putut fi luate la cunostinta amendamentele adoptate in comisia sesizata in fond si dezbatute in mod real, nu s-au putut depune sau s-a limitat extrem de sever dreptul deputatilor de a depune amendamente si nu a fost exprimat un vot in deplina cunostinta de cauza."ea implica luarea unei decizii de natura legislativa care are repercusiuni deosebite asupra dezvoltarii societatii si nu reflecta o necesitate de moment.Or, pentru aceasta, deputatul trebuie sa aiba asigurata posibilitatea de a lua cunostinta de proiectul/propunerea legislativa, amendamentele aduse, raportul si avizele comisiilor permanente, dar si de a se informa sau consulta cu alti actori politici sau institutionali; numai in aceste conditii isi poate forma o opinie asupra problemei dezbatute si numai in aceste conditii votul sau, eminamente politic, poate fi dat in deplina cunostinta de cauza.," se arata in opinia concurenta.Potrivit judecatorilor citati, chiar exigentele statului de drept si principiile care stau la baza democratiei se opun unei paradigme care sa ridice la rang de principiu constitutional aparenta sau mimarea dezbaterii parlamentare.Simina Tanasescu si Livia Stanciu au atras atentia asupra faptului ca includerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor din 24 aprilie 2019 s-a realizat cu privire la un act normativ pentru care raportul comisiei de fond nu fusese depus si distribuit.Judecatorii precizeaza ca nerespectarea termenelor prevazute in propriile regulamente de organizare si functionare impiedica Parlamentul sa-si exercite functia de legiferare in mod efectiv, transformand actul decizional al votului intr-o formalitate care lipseste de efecte juridice norma cuprinsa in art.69 din Constitutie."Procesul legislativ desfasurat cu privire la legea supusa controlului de constitutionalitate in prezenta cauza nu a presupus o dezbatere reala asupra initiativei legislative, in sensul ca nu a avut loc un schimb de idei cu privire la continutul normativ al acesteia.," conchid Simina Tanasescu si Livia Stanciu.