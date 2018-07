Forumul Judecatorilor cere CCR sa astepte opiniile Comisiei de la Venetia in cazul Legilor Justitiei si Codurilor Penale

FJR a salut decizia CCR - "opinia separata"

Ziare.

com

Comisia de la Venetia reprezinta un organ consultativ al Consiliului Europei in chestiuni constitutionale, fiind recunoscuta pe plan international drept o instanta de reflectare independenta, care contribuie, in egala masura, la diseminarea si dezvoltarea patrimoniului constitutional comun, jucand un rol unic in acordarea prompta a unor solutii constitutionale pentru statele in tranzitie, conform standardelor si bunelor practici in domeniu, arata FJR.Judecatorii sustin ca in acest context Curtea Constitutionala are obligatia de loialitate constitutionala de a astepta si de a valorifica opiniile Comisiei de la Venetia pentru a nu pune in dificultate parcursul statului roman ca membru al Consiliului Europei."Recomandarile formulate de Comisia de la Venetia nu sunt utile doar legiuitorului, in procedura parlamentara de elaborare sau modificare a cadrului legislativ, ci si Curtii Constitutionale, la efectuarea unui control de conformitate a actului normativ adoptat de Parlament cu Legea fundamentala, tinand seama de dispozitiile art.11 din Constitutia Romaniei, invocat in toate obiectiile de neconstitutionalitate vizand legile anterior indicate", arata FJR.Curtea Constitutionala ar urma sa discute joi ultima sesizare a presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara FJR a salutat modificarea recenta a Hotararii Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente, prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/2018, publicarea opiniei separate saua celei concurente nemaifiind conditionate de aprecierea discretionara a Presedintelui Curtii Constitutionale.Curtea Constitutionala a transpus, dupa un demers esential pentru un stat de drept, Avizul nr. 537/2009 si Avizul nr.622/2011, emise de Comisia de la Venetia, care a apreciat ca opiniile separate permit dezbaterea publica, indeosebi stiintifica, a deciziilor, intaresc independenta judecatorilor si asigura implicarea acestora in controlul constitutional, asigurand transparenta institutionala."Totodata, publicarea lor impreuna cu hotararea trebuie sa fie obligatorie. De altfel, un studiu amplu va fi dat publicitatii in toamna de Comisia de la Venetia (nr.932/2018), ca urmare a sesizarilor formulate deAdunarea Parlamentara a Consiliului Europei, solicitate deAsociatiaForumul Judecatorilor din Romania", mai arata FJR.I.S.