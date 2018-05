Fost presedinte al CCR: Nu am mai vazut asa ceva. Nu poti sa ii dai dispozitii presedintelui. Toate au o limita. Ce poate sa faca Iohannis

Ziare.

"Nu am mai vazut asa ceva (ca judecatorii CCR sa dea indicatii - n.r.) . Eu am participat la solutionarea unor conflicte juridice de natura constitutionala, dar de fiecare data, Curtea s-a limitat sa constate existenta conflictului. Nu Curtea este cea care spune cum se rezolva conflictul pentru ca lucrurle sunt simple: daca ar fi spus ca este conflict, partea care a intrat in conflict trebuie sa iasa cumva din conflict, nu Curtea trebuie sa gaseasca si solutia.Este o practica noua, probabil ca de acum inainte asa vor merge. Vorbim totusi de presedintele Romaniei. Este persoana aleasa cu cea mai mare legitimare electorala, nu poti sa ii dai dispozitii presedintelui. Dispozitiile presedintelui sunt scrise in Constitutie, el nu are alta fisa a postului decat Constitutia. Nu se poate merge chiar atat de departe, toate au o limita. Presedintele poate sa respecte sau sa nu respecte decizia Curtii Constitutionale, cea de-a doua varianta si-o asuma. In Constitutie se spune ca deciziile Curtii sunt general obligatorii de la data publicarii in Monitorul Oficial. In cel mult o luna, decizia trebuie motivata si publicata in Monitorul Oficial, din momentul acela optiunea este una singura, constitutionala, cealalta este pe riscul fiecaruia", a declarat Augustin Zegrean, la Digi 24.Fostul judecator CCR a mai spus si ca, prin decizia luata, judecatorii CCR nu au incalcat principiul separatiei puterilor in stat."Nu putem spune ca prin decizie s-a incalcat principiul separatiei puterilor in stat, Curtea este abilitata sa solutioneze conflicte de natura constitutionala dintre autoritatile statului. Deci trebuia sa faca asta, pentru ca ii intra in atributii. Cum a decis sa o faca este un alt aspect. (...)Nimic nu il mai opreste. Eu cred totusi ca nu asta a dorit Curtea Constitutionala se se intample. Ce s-a transmis e minuta sedintei. Ce s-a scris acolo nu se mai poate schimba, ramane scris. Prin motivare, sigur ca vor motiva de ce au facut asta. Dar minuta ramane batuta in cuie. Dar minuta asa ramane. Sa nu va asteptati sa se schimbe ceva prin motivarea deciziei", a mai spus Zegrean.Curtea Constitutionala arata, in comunicatul oficial privind decizia de existenta a conflictului institutional intre presedinte si ministrul Justitiei, ca seful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, cu majoritate de voturi, existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministrul justitiei si Presedintele Romaniei, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi "Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Presedintelui Romaniei, prim-ministrului Guvernului Romaniei si Ministrului Justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I", se arata in comunicatul Curtii Constitutionale.