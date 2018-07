Grupul civic #Rezistenta a sesizat CCR pentru cercetarea disciplinara a sefului Valer Dorneanu

Ziare.

Anuntul a fost facut pe Facebook de doi dintre membrii #Rezistenta, Marian Raduna si Adrian Albu."Membri ai grupului civic #REZISTENTA au trimis catre CCR o sesizare privind fapte care permit stabilirea savarsirii de catre domnul judecator Valer Dorneanu a unor abateri disciplinare si, pe cale de consecinta, solicita plenului Curtii cercetarea si sanctionarea disciplinara a acestor abateri.In opinia noastra, presedintele CCR nu si-a indeplinit atributiile de serviciu, afectand in acest fel in mod grav functionarea Curtii Constitutionale si punand in pericol legalitatea deciziilor luate de Curte. Acest fapt poate conduce la un blocaj institutional, iar acesta este ultimul lucru de care Romania are nevoie in aceste vremuri tulburi", se arata intr-un mesaj al grupului civic, postat pe Facebook.Mesajului i-a fost atasat si un document, care nu contine nicio semnatura olografa, si in care membrii grupului civic il acuza pe presedintele Curtii Constitutionale Valer Dorneanu ca a interpretat eronat si ca a incalcat legea in ceea ce priveste mandatul judecatorului Lazaroiu.I.S.