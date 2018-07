Iohannis a promulgat legea care acorda superimunitate judecatorilor CCR

Ziare.

Pe 25 iunie, Senatul a adoptat, in calitate de for decizional proiectul care modifica Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea a Curtii Constitutionale a Romaniei.Proiectul de lege a fost adoptat, in sedinta plenului de luni al Senatului, cu 70 de voturi "pentru", 28 "impotriva" si zero abtineri. Reexaminarea legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale a fost facuta in urma deciziei Curtiii Constitutionale de a admite partial sesizarea de neconstitutionalitate a PNL si USR.Astfel a fost modificat articolul 66 din Lege care prevede, la alineatul (1) ca "Judecatorii Curtii Constitutionale, la cererea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", se arata in textul initiativei adoptate.A fost modificat si alineatul (4), pentru punerea in acord cu decizia CCR, care prevede ca "In caz de infractiune flagranta, judecatorii Curtii Constitutionale pot fi retinuti si supusi perchezitiei, Procurorul General informandu-l de indata pe presedintele Curtii Constitutionale".In forma initiala, inaintea deciziei CCR de neconstitutionalitate partiala, in textul trimis spre promulgare, alineatul (4) stipula: "In caz de infractiune flagranta, judecatorii Curtii Constitutionale pot fi retinuti si supusi perchezitiei, ministrul justitiei informandu-l de indata pe presedintele Curtii Constitutionale."De asemenea, alineatul (3) al articolului 68 a fost abrogat, tot la propunerea grupului PSD. Alineatul prevedea ca: "Judecatorul care a fost numit pentru restul de mandat al unui alt judecator va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constituionale, pentru un mandat complet de 9 ani."Potrivit sursei citate, seful statului a mai semnat decretul de promulgare si pentru Legea pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea si completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.Iohannis a mai promulgat, marti, urmatoarele legi:"Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea biletelor de valoare;Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012;Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2017 privind infiintarea Societatii Editura Didactica si Pedagogica -S.A. ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome "Editura Didactica si Pedagogica" prin transformare", se arata in comunicatul Presedintiei.