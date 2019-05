Iohannis o numeste judecator la CCR pe fosta sa consiliera

Cine e Simina Tanasescu

Scandalul cu judecatorul CCR Lazaroiu si plecarea de la Cotroceni

Decretul a fost semnat luni si mandatul de judecator este pe durata de 9 ani, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Ea il va inlocui la Curtea Constitutionala pe judecatorul Petre Lazaroiu. El a fost numit la CCR pe 16 septembrie 2008 de Traian Basescu, pentru un mandat de doi ani, dupa ce functia a ramas vacanta in urma decesului lui Petre Ninosu. Lazaroiu a fost reinvestit pe 2 iunie 2010 pentru un mandat complet de 9 ani.Elena Simina Tanasescu are 50 de ani, este absolventa a Facultatii de Drept si a obtinut titlul de doctor cu mentiunea 'foarte bine cu felicitarile juriului' la Facultatea de Drept si Stiinte Politice din cadrul Universitatii "Aix-Marseille III" din Franta.Este profesor de drept constitutional si drept european in cadrul Universitatii din Bucuresti si a fost profesor invitat la universitati din Europa si America Latina. A participat in calitate de director, cercetator sau raportor national in numeroase proiecte cu finantare nationala sau internationala.A desfasurat activitate profesionala sau de reprezentare a statului roman in cadrul mai multor institutii europene (Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, Agentia pentru Drepturi Fundamentale, Grupul de experti independenti al Consiliului Europei) si a fost reprezentantul societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii in perioada 2009-2011.In iulie 2018, a devenit Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare , in cadrul unei ceremonii organizate la Ambasada Frantei.Din ianuarie 2015 pana pe 20 iunie 2018, a fost consilier al presedintelui Klaus Iohannis, functie din care a demisionat ca urmare a scandalului provocat de intalnirea cu judecatorul CCR Petre Lazaroiu.Amintim ca la jumatatea lunii iunie judecatorul CCR Petre Lazaroiu a vorbit despre o intalnire cu Simina Tanasescu , consilier prezidential la acea vreme, ceea ce a declansat un scandal mediatic. Judecatorul vorbea despre o intalnire care a avut loc in biroul Siminei Tanasescu de la Facultatea de Drept.In discutie ar fi aparut si subiectul posibilei revocari a judecatorului de la Curte, pe motiv ca i-a expirat mandatul.La scurt timp dupa izbucnirea scandalului, Administratia Prezidentiala a anuntat ca in discutia pe care Simina Tanasescu a avut-o cu judecatorul CCR, aceasta nu a reprezentat Presedintia , fiind in concediu medical.O saptamana mai tarziu, Cotroceniul a anuntat si ca Tanasescu a demisionat "Avand insa in vedere ca este inadmisibil ca la nivelul opiniei publice sa planeze orice suspiciune ca ar fi fost posibila o incercare de imixtiune in activitatea Curtii Constitutionale, pentru a nu prejudicia institutia Presedintelui Romaniei, doamna Elena-Simina Tanasescu a inaintat astazi, 20 iunie a.c., presedintelui Klaus Iohannis demisia din functia de consilier prezidential", anunta atunci Administratia.