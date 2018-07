Judecatorii ii cer lui Ciorbea sa sesizeze imediat CCR, in cazul primei legi a Justitiei, promulgata deja de Iohannis

Context

Solicitarea FJR

Riscul incalcarii tratatelor internationale

OUG pentru amanare?

Judecatorii arata ca Presedintele Romaniei poate avea un rol important in privinta emiterii unei ordonante de urgenta de catre Guvernul Romaniei, prin care sa fie amanata sau suspendata aplicarea noilor modificari legislative.Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de promulgare a legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.Seful statului a declarat, joi, ca nu mai are nicio cale de atac asupra acestui act normativ si ca este obligat prin Constitutie sa il promulge, dar acest lucru "nu inseamna ca parcursul acestei legi s-a terminat".Una dintre cele mai importante modificari aduse de catre Parlament Legii 304 vizeaza infiintarea unei sectii de investigare a procurorilor si judecatorilor. "Data fiind promulgarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a acestei legi, precum si iminenta sa intrare in vigoare, la trei zile de la publicare, si, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a adresat Avocatului Poporului, dl. Victor Ciorbea, o cererea pentru sesizarea imediata a Curtii Constitutionale", scriu judecatorii.Potrivit magistratilor, Avocatul Poporului are atributia expresa de a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la legi si ordonante, iar aceasta nu este limitata la protectia drepturilor omului, rolul sau trebuind sa fie extrem de activ in apararea statului de drept, prin urmare si a angajamentelor internationale luate in acest sens de Statul roman.Judecatorii citeaza mai multe paragrafe din cele mai recente recomandari ale Comisiei de la Venetia si ale Grupului de state impotriva coruptiei (GRECO) si fac trimitere la prevederile din Constitutie care arata ca Romania trebuie sa indeplineasca intocmai tratatele pe care le-a semnat.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania mai arata ca executarea obligatiilor internationale, care rezulta dintr-un tratat in vigoare pentru un anumit stat, revine tuturor autoritatilor statale, inclusiv Curtii Constitutionale."Totodata, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania adreseaza un apel Presedintelui Romaniei, dl. Klaus Werner Iohannis, dar si Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a efectua demersuri in sensul sesizarii imediate a Curtii Constitutionale, de Avocatul Poporului, in ceea ce priveste Legea nr.207/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara", solicita FJR.Judecatorii arata ca Presedintele Romaniei poate avea un rol important in privinta emiterii unei ordonante de urgenta de catre Guvernul Romaniei, prin care sa fie amanata sau suspendata aplicarea dispozitiilor din Legea nr.207/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara criticate dur de Comisia de la Venetia sau GRECO, pana la data revizuirii lor.Ei mai precizeaza ca in temeiul art. 86 si 87 alin. (1) din Constitutie, Presedintele Romaniei poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente si de importanta deosebita.De asemenea, Presedintele Romaniei poate lua parte la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice si, la cererea primului-ministru, in alte situatii."Or, neindoielnic,", conchide FJR.